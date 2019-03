Siemens-Oberschüler heimsen Prämien ein

Wolfgang Gumprich

Gransee Gleich über zwei Prämierungen freuten sich die 25 Mädchen und Jungen der Klasse 10 c der Werner-von-Siemens-Oberschule für ihre Beteiligungen an bundesweit ausgeschriebenen Projekten.

Seit Beginn dieses Schuljahres hatten sich die Schüler im Fach Gesellschaftswissenschaften, aber auch in den Klassenleiterstunden mit der Bearbeitung ihres Beitrages für den „Schülerwettbewerb zur politischen Bildung“ befasst, der im Dezember eingereicht wurde. Die Klasse hatte sich das Thema „Verrohte Sprache – Verrohte Menschen?“ ausgesucht.

Dazu machten die Schüler zunächst Befragungen in allen Klassen, die sich vor allem mit verbalen Beleidigungen und Mobbing befassten und die dann für den Wettbewerb ausgewertet wurden. Neben einer nachgestellten Spielszene auf dem Schulhof enthielt der sechsminütige Video-Beitrag auch einen selbst verfassten Rap, den die ganze Klasse mit Unterstützung des Musiklehrers Clemens Fülle-Bormeister interpretierte.

In dieser Woche erhielt die Schule nun den Bescheid, dass der Beitrag von der Jury aus bundesweit 2 552 Beiträgen unter die 350 besten gewählt wurde und eine Prämie in Höhe von 150 Euro erhielt.

Die Klasse bedankt sich bei der Projektleiterin Manuela Winter und der Klassenleiterin Martina Witzlau für die Unterstützung.

Nur wenige Tage später flatterte die nächste Prämierung, dieses Mal in Höhe von 300 Euro, ins Schulhaus. Die Klasse 10 c hatte sich im November zur Teilnahme am Projekt „Klar bleiben – Feiern ohne Alkoholrausch“ entschieden, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung angeregt wurde.

Dabei mussten die Schüler vier Wochen lang auf „exzessiven“ Alkoholgenuss verzichten, wozu es eine wöchentliche Rückmeldung in der Klasse und auf der Internetplattform der Bundeszentrale gab. Natürlich war das Thema „Alkoholkonsum unter Jugendlichen“ auch Gesprächsgegenstand in den Klassenleiterstunden. Dabei sahen die Schüler Filmbeiträge zu den Auswirkungen von häufigem „Alkoholgenuss“ vor allem bei Teenagern und diskutierten über mögliche Gründe von Alkoholsucht, die oft in der Fmilie oder im Freundeskreis liegen können.

Die Klasse plant, die Prämien in eine kulturelle Veranstaltung am Schuljahrsende zu investieren. (wg)