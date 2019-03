SPD stellt zwei parteilose Kandidaten auf

Wolfgang Gumprich

Stechlin Auf der Liste der SPD kandidieren in der Gemeinde Stechlin das SPD-Mitglied Reimund Alheit sowie die parteilosen Kristina Grimm und Armin Langer für die Gemeindevertretung. Alle drei bewerben sich auch um einen Sitz im Ortsbeirat Menz.

Als Schwerpunkte sehen die drei Bewerber den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auch in Richtung Rheinsberg, die aktive Steuerung von Baulandvergabe für Mitbürger, die in der Gemeinde Stechlin ihren Erstwohnsitz haben und sich in der Region engagieren sowie die Entwicklung von dezentralem betreutem Wohnen in Stechlin.

Für Menz stehen die Verkehrsberuhigung auf den innerörtlichen Landesstraßen inklusive der Verhinderung zusätzlichen Durchgangsverkehrs über neue Ortsverbindungen, weiter die Sanierung der Heimatschule, die Entwicklung des aktuellen Feuerwehrstützpunktes nach Bezug der neuen Feuerwehr sowie die Erstellung eines neuen Rettungsweges vom Strandweg zur Badestelle im Vordergrund.

Als Richtlinie für die nächsten fünf Jahre dienen das Entwicklungskonzept des Ortsbeirates Menz und das beschlossene Entwicklungskonzept der Gemeinde Stechlin.

In der aktuellen Gemeindevertreterversammlung Stechlin sitzt Reimund Alheit als einziger Vertreter für die SPD, die anderen neun Sitze teilen sich die Wählergemeinschaft FFW Menz/Menzer Bürger, die Wählergemeinschaft Heimatverein Neuglobsow/Dagow und die Wählergemeinschaft Heimatverein/Dollgower Bürger. Der Ortsbeirat Menz weist für die SPD einen Sitz aus (Reimund Alheit), die beiden anderen werden von Vertretern der Wählergemeinschaft FFW Menz/Menzer Bürger belegt.