Schauspieler Matthias Komm besucht heute Granseer Schule

Wolfgang Gumprich

Gransee Immer nur dem roten Teppich folgen und schon geht’s zur Filmpremiere in der Werner-von-Siemens-Oberschule. „Bibi Hufeisen“ heißt der zehnminütige Film, der am heutigen Freitag ab 17 Uhr seine Uraufführung erlebt. Das Besondere daran ist allerdings nicht, dass der Schauspieler Matthias Komm mitspielte, sondern die 71 Hortkinder, die sich vor zwei Jahren das Drehbuch ausgedacht und in lebendige Bilder umgesetzt haben. Bibi, gespielt von der heute zehnjährigen Sara Knispel, ist genervt von der Urlaubswahl ihrer Eltern. Deshalb zaubert sie sich kurzentschlossen - hex, hex - weg und landet in Zeiten der Königin Louise am Ende des 18. Jahrhunderts; dies hält sie aber nicht davon ab, sich auch in die Zukunft zu hexen. Neben Matthias Komm wird die Kinderbuchautorin Tina Kemnitz anwesend sein, sie wird die Laudatio halten. „Das Projekt zog sich so lange hin, weil wir zunächst keinen Cutter für den Film fanden“, erklärt Bibliotheksleiterin Irina Schulz die Verzögerung und verspricht: „Es ist ein niedlicher Film!“ Einen einzigen Wermutstropfen gibt es: Der Film wird in einer geschlossenen Gesellschaft vorgestellt. (wg)