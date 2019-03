57-Jähriger von Feuerwehr gerettet

Sandra Euent

Nauen (MOZ) In der Florastraße in Nauen brannte am späten Donnerstagnachmittag ein Einfamilienhaus. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte wurden von Zeugen auf den Brand aufmerksam gemacht. Ein Passant hatte aus den Kellerfenstern weiß-grauen Rauch aufsteigen sehen und alarmierte die Rettungskräfte. Vor Ort bestätigte sich die Schilderung und ein Feuer im Inneren des Gebäudes war zu erkennen. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zum Gebäude und begann unverzüglich den Löscheinsatz. Gleichzeitig durchsuchten Retter die Räumlichkeiten nach Bewohnern des Hauses. Im Schlafzimmer konnte die Feuerwehr einen schlafenden 54-Jährigen antreffen. Sie weckten den Mann, der das Haus zu Fuß verlassen konnte und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Die Sanitäter brachten den Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, wo er mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung stationär aufgenommen wurde. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Durch den Brand und den Qualm ist das Haus derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei entsandte Brandursachenermittler, die am heutigen Freitag das Haus auf Spuren untersuchen. Eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung wurde aufgenommen