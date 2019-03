Autobahnausbau belebt alte Bahnstrecke neu

Siegmar Trenkler

Bechlin/Märkisch Linden (MOZ) Lange Zeit war die Bahnstrecke entlang der Kränzliner Straße verwaist, abgesehen von einem Zug, der als Ergebnis des kostenintensiven Wiederbelebungsversuchs bis nach Neustadt/Dosse im Projekt Hub 53/12 einmal pro Woche zu den Holzwerken Bullinger im Temnitzpark fuhr. Doch mittlerweile ist wieder Bewegung auf der Schiene zu spüren. Denn der benötigte Sand für den Autobahnausbau wird über eben jene Strecke transportiert. Seitdem gibt es dort wieder ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, wie der SPD-Stadtverordneten Nico Ruhle bemerkte, der als Bechliner quasi an der Strecke wohnt: „Zwei- bis dreimal pro Woche kommen da jetzt Züge.“

„Wir sind grundsätzlich froh, dass die Stecke wieder stärker genutzt wird“, meinte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn. Wie lange die stärkere Nutzung andauern wird, weiß er aber nicht. „Der Ausbau der Autobahn geht ja bis ins Jahr 2022. Ob aber in der gesamten Zeit die Lieferungen benötigt werden, ist mir nicht bekannt“, berichtete er in dieser Woche im Hauptausschuss der Stadt. Zusätzliche Gefahren durch die höhere Frequenz der Züge sehe Krohn nicht, auch wenn Ruhle sich besorgt zeigte, weil viele Anwohner gar nicht mehr an die teilweise unbeschrankten Bahnübergänge gewöhnt seien: „Es gibt vor jedem Übergang eine Pfeiftafel. Der Zug gibt deswegen immer ein Signal. Ansonsten ist die Sicherung nach dem Stand der Technik und den Vorschriften erstellt“, so Krohn.(zig)