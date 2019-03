Komplizierter Weg zum Kreativwerk

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Sanierung und damit die künftige Nutzung des Alten Gymnasiums als Gründerinnenzentrum steht auf tönernen Füßen. Der bisherige Förderweg ist verbaut. Ein neuer wurde zwar gefunden, ist aber noch mit vielen Unsicherheiten behaftet.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude mutiert immer stärker zum Problemfall. Die einst favorisierte Lösung, das Alte Gymnasium über Mittel aus dem Fördertopf Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) zu reaktivieren, wurde jetzt endgültig ad acta gelegt. Das liegt vor allem daran, dass für die Stadt im günstigsten Fall noch immer eine Finanzierungslücke von fünf Millionen Euro geblieben wäre.

Jetzt hat die Stadtverwaltung einen neuen Weg gefunden, der allerdings noch mit Unsicherheiten behaftet ist. Bürgermeister Thomas Günther (SPD) bat die Stadtverordneten am Mittwoch um Zustimmung. Vorab sei verraten: Er bekam sie. Nur die drei Abgeordneten des Bürgerbündnisses votierten nicht mit Ja.

Vorgesehen ist jetzt, das Vorhaben, dessen geschätzte Kosten seit Oktober 2016 von 13,8 auf 20,6 Millionen Euro gestiegen sind, über den Fördertopf Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur fördern zu lassen. Zur prozentualen Höhe der Förderung sagte der Bürgermeister nichts. Er sagte nur, dass es für die Stadt schon unmöglich sei, die bisherige Finanzlücke von fünf Millionen Euro zu schließen.

„Uns bereitet das Projekt Bauchschmerzen“, verkündete Linken-Fraktionschefin Ursel Degner. Sie wollte wissen, wie sicher der neu eingeschlagene Weg sei und ob man in die SUW-Förderung zurückkehren könne, falls der jetzt avisierte Fördertopf versagt. „Diese Frage würde ich mich nicht einmal trauen zu stellen“, sagte der Bürgermeister. Er halte dies für ausgeschlossen. Und er könne keine Sicherheit geben, dass dem Förderantrag über den Topf Gemeinschaftsaufgabe Erfolg beschieden sei. „Ich habe aber nach verschiedenen Gesprächen im Wirtschaftsministerium die Hoffnung“, zeigte er sich optimistisch. Ohne Förderung, so die Antwort auf eine weitere Frage von Degner, könne die Stadt das Vorhaben nicht umsetzen. Degners letzte Frage: „Und was machen wir dann?“ Günthers letzte Antwort: „Für diesen Fall habe ich keine Überlegung. Bei den Kosten müssen wir dann sehr lange überlegen.“

Sehr optimistisch gab sich dagegen die CDU. „Wir können in Hennigsdorf nicht nur auf Bombardier und Stahlwerk setzen“, argumentierte Hans-Jürgen Kafka und ließ dabei außen vor, dass mit der Biotechnologie-Branche längst ein drittes Standbein in der Stadt besteht. „Das ganze Leben ist ein Risiko“, schob er auch finanzielle Unwägbarkeiten beiseite. Ebenfalls Mitglied der CDU ist Birgit Tornow-Wendland, die als Geschäftsführerin der städtischen Gesellschaft KBI die Verantwortung für den Umbau des Alten Gymnasiums trägt. Kurz vor Kafkas Statement hatte sie noch eine kurze Unterredung mit der­­CDU/FDP-Fraktion geführt.