Erstmals Tag der Vereine geplant

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Frühlingsgefühle kommen derzeit auf der sonnenbeschienenen Festwiese am Röblinsee nicht nur bei Spaziergängern auf – der dortige Jugendklub Treff ’92 startet ebenso hoffnungsvoll in den Vorfrühling. Grund ist die überwältigende Resonanz auf die Idee des Klubs, einen Tag der Vereine zu veranstalten.

Das zeigt nicht nur die Anzahl der Teilnehmer am ersten Arbeitstreffen, mit dem der Tag der Vereine vorbereitet wurde. Es fand kürzlich statt. Inzwischen hat sich das Vorhaben richtig herumgesprochen in der Stadt. Immer mehr Interessengemeinschaften wollen am 4. Mai mit von der Partie sein.

Das freut Ina Kuhlmann, die Klubchefin, außerordentlich. Auf Nachfrage bestätigt sie, dass nach zögerlichem Beginn nun immer mehr Vereine der Wasserstadt ihren Willen zur Teilnahme bekunden.

Doch was soll den Gästen geboten werden? Vor allem sollen sich die einheimischen Vereine und ihre Projekte im großzügigen Ambiente der Idylle am Röblinsee ausgiebig vorstellen können. Vielfalt ist Trumpf, lautet das Motto, denn mitmachen wollen neben den einzelnen Arbeitsgemeinschaften des Jugendklubs wie die Inline-Hockeyspieler und die FBG-Dancer der Motorsportklub, die Sportgemeinschaft Fortuna Bredereiche und der Sportverein der Wasserstadt, SV Fürstenberg. Außerdem mischt der Verein Brückenschlag mit, der Verein für Jugendhilfe „Arbitria“ ebenso und nicht zuletzt die Modelleisenbahner. Interesse signalisieren inzwischen auch die Mitglieder des Yachtklubs sowie des Fürstenberger Carnevals Klubs, auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wollen präsent sein.

Ungezwungene Atmosphäre, Tanzeinlagen, Musik und ausreichend Verköstigung – bei den neugierigen Gästen der Veranstaltung dürfte keine Langeweile aufkommen. „Und wer anbaden möchte, kann das durchaus tun“, merkt Ina Kuhlmann schmunzelnd an. Nicht zuletzt stelle das Event ja den Auftakt für die Freibad-Saison dar.

Während die Hockey-Talente auf der Bühne ihre Fortschritte vorführen wollen, planen die Motorsportler Fahrten mit Quads. „Die müssen aber noch von der Stadt als Eigentümerin der Festwiese nicht zuletzt wegen der Rasenfläche abgesegnet werden“, weist Kuhlmann hin. Sie persönlich werde sich bei Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) um grünes Licht dafür bemühen. Leckermäuler sollten sich möglichst vor dem 4. Mai zurückhalten, die Eltern der Inline-Hockey-AG bereiten für den Tag der Vereine einen Kuchenbasar vor. Dass die Modelleisenbahner eine Platte aufbauen und Züge kreisen lassen, versteht sich von selbst. Die Vertreter von Brückenschlag tragen sich unterdessen mit dem Gedanken, unter anderem einen Film vorzuführen. Arbitria möchte dem Nachwuchs kreative Angebote unterbreiten.

Den roten Faden der Veranstaltung, die um 13 Uhr beginnen soll, wird ein Moderator in der Hand halten, der nicht nur schwungvoll durchs Programm führt, sondern auch auf einzelne Projekte näher eingeht. (pilz)

Das nächste Arbeitstreffen soll am 18. März stattfinden. Interessenten melden sich unter 033093 39242 oder per Mail: j.club@freenet.de