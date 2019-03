Einjährigen Sohn erstickt – Mutter will vor Gericht aussagen

dpa

Berlin (dpa) Gegen eine Mutter, die ihren knapp einjährigen Sohn in ihrer Wohnung in Berlin-Tempelhof erstickt haben soll, hat der Prozess vor dem Landgericht begonnen.

Die 30 Jahre alte Frau habe den Jungen im August 2018 mit einer Vielzahl von Kissen und einer Decke vollständig zugedeckt, heißt es in der am Freitag zu Beginn der Verhandlung verlesenen Anklage wegen Totschlags. Das kleine Kind sei innerhalb weniger Minuten erstickt. Der Verteidiger kündigte an, seine Mandantin werde sich am zweiten Prozesstag am 15. März äußern.

Die Angeklagte war damaligen Angaben zufolge im September auf einem Polizeiabschnitt erschienen und hatte erklärt, sie habe ihren Sohn getötet. Nach Medienberichten soll sie angegeben haben, mit dem Kind überfordert gewesen zu sein. Sie habe nach der Tat noch drei Wochen neben der Leiche ihres Sohnes gelebt. Die Frau sei „psychisch und kräftemäßig am Ende gewesen“, hieß es am Rande der Verhandlung. Für den Prozess sind drei weitere Tage bis um 5. April vorgesehen.