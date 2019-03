Kein Geld für teure Taxifahrt

RED

Walsleben (MOZ) Ein Hamburger Taxifahrer hat am Donnerstagnachmittag an der Raststätte Walsleben die Polizei gerufen, weil sein Fahrgast offenbar nicht in der Lage war, die Taxi-Rechnung zu bezahlen.

Der 64-jährige Mann war in Hamburg eingestiegen und wollte nach Oberhavel gebracht werden. Weil der Mann auch noch ziemlich betrunken war (3,20 Promille), nahm ihn die Polizei über Nacht zur eigenen Sicherheit in Gewahrsam.

Ob der Mann bereits in Hamburg betrunken ins Fahrzeug stieg und warum dem Taxifahrer erst kurz vor dem Ziel auffiel, dass sein Kunde nicht genug Geld dabei hatte, wurde im Polizeibericht nicht überliefert. Für Nachfragen dazu war die Pressestelle der Polizei am Freitagnachmittag nicht zu erreichen.