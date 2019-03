Auch Granseer gegen Gasförderung bei Zehdenick

Wolfgang Gumprich

Gransee/Zehdenick Nun hat der Widerstand gegen das Gasbohren Gransee erreicht: Im Namen von Amtsdirektor Frank Stege und aller ehrenamtlicher Bürgermeister sprach sich Gransees Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) gegen das Gasbohren im Raum Zehdenick und Templin aus. Die Probleme, die die Gasförderung mit sich bringe, machten nicht an der Stadtgrenze halt, sagte Gruschinske unter viel Beifall am Donnerstagabend in der Naturtherme in Templin auf einer Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin“. Die Region setze auf naturnahe Erholung, da möchte kein Tourist auf einem Gasfeld Urlaub machen. Neben Gransee hatte sich als erste Stadt Templin gegen das Gasbohren ausgesprochen, Zehdenick hält sich bislang zurück.

Dort ist ein Runder Tisch für den 11. März geplant, an dem Vertreter der Stadt des Bergamts sowie der Bürgerinitiative teilnehmen. Drei Tage später plant die BI einen Besuch bei der Stadtverordnetenversammlung im Zehdenicker Rathaus. „Wir werden sie nicht eher in Ruhe lassen, bevor das Bohrunternehmen wieder verschwunden ist“, deutete eine Initiatorin die Stimmungslage an.

Seit der BI-Gründung vor einem Monat, so die Initiatoren, sei die Zahl der aktiven Mitglieder auf 105 angewachsen, dazu kämen 208 Interessierte. Der Verein hat sich in 14 Arbeitsgruppen organisiert, die Flyer verteilen, Kontakte zur Öffentlichkeit, zu Parteien, zu Bund und Land herstellen und rechtliche Fragen klären. Weiterhin bietet die BI Autoaufkleber und Banner für den Gartenzaun an.

Zuvor hatte ein Ingenieur für Wasserwirtschaft aus Niedersachsen erklärt, was alles beim Bohren von Gas passieren kann. So könnten Bohrschlämme Quecksilber, Benzol und natürliche Radioaktivität enthalten. Nur in komplizierten Verfahren könne der Schlamm gereinigt werden. In den 1970er-Jahren sei in Sachsen-Anhalt der Bohrschlamm in Mergelkuhlen entsorgt worden, so der Experte.

Ein Lungenfacharzt aus Templin referierte aus amerikanischen Studien, die festgestellt hatten, dass bei Menschen, die in der Nähe von Gasbohrungen lebten, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Reizungen im Rachenraum, Husten oder Angstzustände auftreten könnten. Der Mediziner betonte, dass Langzeitstudien aber fehlten. (wg)