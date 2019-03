Arbeitslosenzahl im Landkreis deutlich gesunken

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Erwerbslosigkeit in Ostprignitz-Ruppin ist im Februar spürbar zurückgegangen. Grund war laut der Chefin der Neuruppiner Arbeitsagentur, Cornelie Schlegel, die ungewöhnlich milde Witterung. Zudem sind mehr Arbeitssuchende über Förderung in geringfügige Beschäftigung vermittelt worden.

Die Arbeitslosenzahl lag im Kreis im Vormonat bei 3 724. Das waren 130 weniger Erwerbslose als im Januar und 322 weniger als im Februar 2018. Unterbeschäftigt waren inklusive der Erwerbslosen insgesamt 5 697 Menschen. Ein Jahr zuvor waren noch 673 Personen mehr unterbeschäftigt.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar um 33 000 Menschen gesunken. Damit suchten zuletzt noch 2,373 Millionen Menschen einen Job, so die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit am Frei-tag.