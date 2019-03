Radlader aufgetaucht

MOZ

Schwerzko Einen doch noch glücklichen Ausgang hat eine Diebstahlsgeschichte aus Schwerzko genommen. Der Radlader, der in dieser Woche in dem Ort gestohlen worden war und nach dem gefahndet wurde, ist aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug in einem Waldstück bei Breslack. Es konnte an seinen Besitzer übergeben werden. Ob es Hinweise zu den Tätern gibt, ist nicht bekannt. Der Radlader war in der Nacht zum 27. Februar von einem Firmengelände entwendet worden, zu dem sich Unbekannte Zugang verschafft hatten. Der Gesamtschaden wurde mit 35.000 Euro beziffert.(red)