Investor will Alte Fleischerei eventuell erhalten

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Volksbau 2018 GmbH will für die Planung ihres Wohnquartiers zwischen Runge- und Liebigstraße möglicherweise auf den Abriss der Alten Fleischerei verzichten. Geschäftsführer Andreas Stahl lud am Freitag Henning Schluß, den Verfasser eines offenen Briefs zum Erhalt des historischen Gebäudes, sowie die Unterzeichner zu einem Besichtigungstermin am kommenden Mittwoch ein. Dann könne über mögliche Nutzungen gesprochen werden.

Stahl sagte, nur noch zwei Fassadenwände mit Backstein gehörten zur historischen Bausubstanz, der Rest des Gebäudes und der Dachstuhl seien in den vergangenen 20 Jahren entstanden. Es gebe verschiedene Möglichkeiten zum Erhalt. Der Oranienburger Henning Schluß hatte vorgeschlagen, die Jüdische Gemeinde in dem Haus unterzubringen. Doch die Gemeindevorsitzende Elena Mirpolskaja winkte nach einem Vor-Ort-Termin am Freitag ab. Aufwendige Umbauten seien in dem Haus notwendig. Das könnte die Gemeinde allein nicht stemmen.

Andreas Stahl sieht unterschiedliche Möglichkeiten zum Erhalt. Es könnten allein die historischen Fassaden als ein Eingangstor zu einem Spielplatz genutzt werden. Möglich sei auch der Neubau eines Büros. Eine Gaststätte schloss er wegen absehbarer Konflikte mit der künftigen Bewohnerschaft aus. Stahl machte aber deutlich, dass ein Erhalt und der Verzicht auf den Bau von mindestens acht Wohnungen nur durch eine Vergrößerung der restlichen Baumasse möglich sei. In Nachbarschaft zur Kreisverwaltung an der Rungestraße sowie in der Liebigstraße sollen statt zwei Dreigeschossern Viergeschosser entstehen. Das sei aus städtebaulicher Sicht sogar wünschenswert. Die Stadt will das prüfen. (kd)