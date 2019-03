Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Bürgermeister von Eisenhüttenstadt und Guben, Frank Balzer und Fred Mahro, haben am Freitag eine Vereinbarung zur Gründung des medizinischen Weiterbildungsnetzwerkes Oder-Spree-Neiße unterzeichnet. Ziel ist es, Allgemeinmediziner für die Region zu gewinnen.

Frank Balzer, Bürgermeister aus Eisenhüttenstadt, spricht von einer schwierigen Situation, sein Amtskollege aus Guben, Fred Marhro, von einer Notsituation: Die medizinische Versorgung von eher ländlich geprägten Regionen wird immer schwieriger. Immer mehr Mediziner gehen in Ruhestand, Nachfolger finden sich kaum. Um Nachwuchsmediziner für die Region zu gewinnen und auch dort zu halten, wurde am Freitag eine Vereinbarung unterschrieben, die ein Mosaikstein eines ganzen Maßnahmenpaketes ist, wie Fred Mahro sagte. Ins Leben gerufen wurde das Weiterbildungsnetzwerk Oder-Spree-Neiße. Ihm gehören neben den beiden Krankenhäusern in Guben und Eisenhüttenstadt samt ihrer ambulanten Einrichtungen, niedergelassene Vertragsärzte aus der Region an. Medizinern, die eine rund fünfjährige Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin absolvieren möchten, wird eine Ausbildung aus einer Hand mit unterschiedlichen Beteiligten geboten. „Der Arzt, der zur Weiterbildung kommt, kann sich auf das Netz verlassen“, betonte Gottfried Hain, Verwaltungsdirektor des Naëmi-Wilke-Stift. „Die Ärzte können sich auf die Ausbildung konzentrieren. Wir wollen den Rahmen dafür geben.“ Darüber hinaus sei der Arzt, der die Ausbildung des jungen Kollegen übernimmt, nicht auf sich alleine gestellt. Die Weiterbildung ist dadurch praxisnah und lückenlos möglich.

Die Hoffnung, die dahinter steht ist natürlich, dass der eine oder andere Mediziner nach seiner Facharztausbildung in der Region bleibt. Till Frohne, Geschäftsführer des städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt, sagte, dass die Zahl der Medizinstudenten, die später in ländlichen Regionen eine Praxis führen wollen, gering sei. Eine Aufgabe des Netzwerkes werde es sein, diese jungen Menschen zu erreichen und für die Region zu begeistern.

Netzwerke gibt es im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) schon zehn, sagte Roland Kiesche, Vertreter der KVBB. Das Besondere in diesem Fall ist, dass sich dieses Netzwerk auf zwei Städte bezieht, sogar denkbar ist, dass es noch erweitert wird. Möglich wird dies nicht zuletzt dadurch, dass die beiden Krankenhäuser in Guben und Eisenhüttenstadt schon seit vielen Jahren kooperieren. Auch aus der Ärzteschaft kam die Anregung über die eigenen Stadtgrenzen hinaus zu denken. Gottfried Hain erwähnte den Gubener Arzt Ruchi Kassem, der aus Eisenhüttenstadt stammt und dem Netzwerk angehört.

Die Bedeutung des Netzwerkes betont auch Andreas Schwark, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der KVBB. „Weiterbildungsnetzwerke sind für uns ein wichtiges Instrument, um junge Ärzte für die Arbeit im Land zu gewinnen.“ Die KVBB fördert jede Stelle mit 4800 Euro plus einer Zulage für Guben und Eisenhüttenstadt in Höhe von 250 Euro pro Monat. Die beiden Städte verpflichten sich ebenfalls zu unterstützen, sei es, dass der Nachwuchsmediziner eine Wohnung findet oder einen Kita-Platz für seine Kinder.

Till Frohne betonte, dass das Netzwerk allerdings kein Sofortrezept sei, um Nachwuchs zu gewinnen. „Das braucht natürlich Zeit.“ Und der Geschäftsführer skizziert den Zeitrahmen: nach einem sechsjährigen Studium würden sich noch einmal sechs Jahre Ausbildung bis zum Allgemeinmediziner anschließen. „Das hilft nicht heute und auch nicht morgen.“ Allerdings müsse jetzt gehandelt werden.

Betont wurde bei der Pressekonferenz im Rathaus, dass nicht nur junge Mediziner angesprochen werden sollen, die die Ausbildung machen wollen. Gesucht werden auch noch ambulante Ärzte, die sich am Netzwerk beteiligen.