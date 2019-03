Strampeln bis zum Arbeitsplatz

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit dem Rad zur Arbeit statt im Auto: Das schont Umwelt, Nerven und fördert die Gesundheit – finden bisher nur wenige Unternehmen und Vereine. Sie leasen bei lokalen Händlern Fahrräder, die ihre Mitarbeiter nutzen und nach einer Frist von drei Jahren günstig kaufen können.

Ein eigenes Dienstrad hatte der Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev) schon immer. „Es wollten aber mehrere Kollegen mit dem Rad zur Arbeit kommen“, sagt Silvia Kolodziej, Kaufmännischer Vorstand von Jusev. Weil Umweltschutz für den Verein ohnehin eine große Rolle spiele, die Parksituation rund um den Sitz in der Nähe des Doms katastrophal sei, habe man beschlossen, Firmenräder ganz einfach zu leasen. „Zwei Mitarbeiter nutzen es schon, ich hoffe, dass es weiterhin gut angenommen wird“, sagt Silvia Kolodziej.

Ihre Räder ausgesucht haben sich die Jusev-Mitarbeiter bei den Radprofis am Bahnhof. Filialleiter Tim Patze kooperiert mit drei verschiedenen Leasing-Unternehmen. „Das ist absolut im Kommen“, sagt er. Das Prinzip ist immer ähnlich: Die Firma schließt mit dem Leasing-Unternehmen einen Rahmenvertrag ab, der Mitarbeiter sucht sich bei einem der Fachhandelspartner sein Wunschrad aus und sein Arbeitgeber stellt es ihm zur Verfügung, wobei die Raten vom monatlichen Bruttogehalt abgezogen werden.

Conrad Rohde macht es andersrum: Er stellt seinen Mitarbeitern die geleasten Räder über den Anbieter Bikeleasing kostenlos zur Verfügung. „Ich sehe das als Belohnung für gute Arbeit“, sagt der Chef der Frisurenspezialisten. Vier Mitarbeiter profitieren aktuell von einem Dienstrad. „Im April, Mai werden fünf weitere dazukommen“, sagt Rohde.

„Langsam erkennen Unternehmen auch die gesundheitlichen Vorteile vom Fahrradfahren“, sagt Patze. Seit zwei Jahren bietet er das Leasing an; die Vorteile liegen für ihn auf der Hand: Er hat monatliche Einnahmen, und seine Kunden entscheiden sich eher für teurere Fahrräder wie E-Bikes, wenn sie nicht auf einmal bezahlen müssen. Nach Ende der Leasingfrist von drei Jahren, erklärt Patze, können sich Arbeitnehmer beim Anbieter Bikeleasing entscheiden, ob sie das Rad für 15 Prozent des Verkaufspreises zusätzlich kaufen wollen oder ein anderes Modell leasen möchten.

Jobrad ist der größte Leasinganbieter in der Branche und seit zehn Jahren am Markt. Nicht nur die Radprofis kooperieren mit ihm, auch „Die Fahrrad Füchse“ in Nord und „Bikes4ever“ in Süd haben Kunden, die über diese Firma Diensträder nutzen. „Es sind noch zu wenig“, sagt Mario Schostag, Inhaber der Fahrrad Füchse. Arbeitgeber kennen das Angebot noch nicht oder täten sich schwer, meint Schostag. Bosch und die Deutsche Bahn gehören zu den größten Jobrad-Kunden – und mittlerweile auch das Schwapp. Auch die Stadt Köln, erzählt Schostag, sei auf Diensträder umgestiegen. „Die Stadt Fürstenwalde sagt, sie dürfe es nicht, und argumentiert mit öffentlichen Geldern, die dafür ausgegeben werden. Aber Dienstwagen hat sie schließlich auch.“

Nicht nur Arbeitnehmer, auch Selbstständige können Räder leasen. Für den Kunden, so Schostag, bringe das echte Vorteile: „Für ein E-Bike, für das er 2000 Euro auf den Tisch legen müsste, hat er nach drei Jahren leasen nur 1600 Euro bezahlt“.

Rund 50 Euro netto monatlich zahlen Arbeitnehmer für ein geleastes Rad im Wert von 2500 Euro, rechnet Bikes4ever-Inhaber Thomas Wilke vor. Bisher, so ist seine Erfahrung, „wollen die meisten lieber gleich alles auf einmal bezahlen“.