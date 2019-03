Noch kein Hinweis auf Brandursache

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Auch einen Tag nach dem Brand in einem Kellerverschlag des Mehrfamilienhäuses in der Ringstraße 2 in Zehdenick gibt es noch keine Hinweise auf die Brandursache. Es werde aber wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt, bestätigte Polizei-Sprecherin Ariane Feierbach.

Das Feuer war gegen 14.45 Uhr ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten 19 Bewohner evakuiert werden. Kinder der DRK-Betreuungseinrichtung im Hochparterre wurden über den Balkon in Sicherheit gebracht, sagte Stadtbrandmeister Gerd Leege. Die übrigen Hausbewohner wurden mit sogenannten Fluchthauben vor dem Rauch geschützt nach draußen geleitet.

Gegen 16.30 Uhr konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen, nachdem die Feuerwehr das Treppenhaus ordentlich gelüftet hatte und kein Ruß in die Wohnungen eingedrungen war, so dass die Stadtverwaltung keine Ersatzwohnungen bereit stellen musste. Wegen der geringen Tageseinsatzbereitschaft der Feuerwehr war Vollalarm ausgelöst worden. Neben dem Löschzug Zehdenick und sämtlichen Ortswehren wurden auch die Kameraden aus Gransee und Liebenwalde alarmiert. Insgesamt waren insgesamt 46 Feuerwehrleute vor Ort.(ris)