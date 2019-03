Heupferdchen feiern Geburtstag

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Die Mädchen und Jungen, die in dem Haus betreut werden, können sich diese Anzahl an Jahren wohl noch gar nicht vorstellen: Am Freitag ist der 48. Geburtstag der Kita „Heupferdchen“ gefeiert worden. 1971 als Schöneicher Kindergarten IV eröffnet, ist die Einrichtung inzwischen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Viel hat sich getan in den Jahren, das ist besonders einstigen Beschäftigten wie Ursel Hermann und Margot Karlsch aufgefallen, die von Anfang an bis um die Jahrtausendwende in der Kita Dienst taten. Auch Renate Weß, damals noch Renate Dick, stattete dem Fest einen Besuch ab. Und so manche der Ehemaligen hatte Fotos mitgebracht, sodass es viel zu gucken gab.

Das war auch das Ziel des von Kita-Chefin Christiane Klein-Ungethüm und ihren Kolleginnen wie Silvia Lenz organisierten Festes: Erinnerungen austauschen, feiern und in die Zukunft blicken. Die sieht für die Kita so aus, dass sie bis zum Schuljahr 2020/21 voll belegt ist. Schon am Sonntag wird zum Flohmarkt auf den Edeka-Parkplatz eingeladen. Erwartet werden mehr als 60 Stände mit Sachen für Klein und Groß.(ahe)