Blühende Landschaften

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der deutliche Erfolg des bayerischen Volksbegehrens für mehr Artenschutz war eine ebenso große Überraschung wie die sofortige Ankündigung des Naturschutzbunds, in Brandenburg eine ähnliche Aktion zu starten.

In der Bauernschaft sorgt das für Betriebsamkeit. Man möchte nicht zum alleinigen Verantwortlichen für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung gemacht werden.

Das ist verständlich. Gleichzeitig ist zu begrüßen, dass über die Volksinitiative das Artensterben in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt. Es muss schnell etwas geschehen, vor allem in der Landwirtschaft, aber auch in anderen Bereichen. Die dürfen nicht unter den Tisch fallen, wenn die Volksinitiative ihre Forderungen formuliert.

Angeprangert werden muss, dass das Land bislang kein Geld für Blühflächen ausgibt. Auch von den Kommunen und den Bürgern muss ausdrücklich ein Umdenken verlangt werden: Weg mit den penibel gepflegten Rasenflächen, her mit den blühenden Landschaften.