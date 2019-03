Brandenburg hofft auch Synergieeffekte

Andreas Wendt

Berlin (MOZ) Ist es nur eine fixe Idee oder könnte sich daraus eine Vision für die deutsche Hauptstadt entwickeln? Das Thema Olympia in Berlin wird durch das von Innensenator Geisel angeregte Jahr 2036 noch sensibler.Das Bundesinnenministerium (BMI) will den Vorstoß prüfen.

„Wir haben die Äußerung des Berliner Innensenators zu Olympischen Spielen 2036 in Berlin zur Kenntnis genommen. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird den Vorschlag im Rahmen der Erarbeitung der in der Koalitionsvereinbarung vorgesehenen Strategie zu Sportgroßveranstaltungen prüfen“, teilte das BMI am Freitag mit. Der Vorstoß von Innen- und Sportsenator Geisel (SPD), der 2036 als mögliches Olympia-Austragungsjahr für Berlin ins Spiel gebracht hatte, wird heftig diskutiert. Genau 100 Jahre zuvor hatte die Nazidiktatur in Deutschland die Olympischen Spiele in Berlin für eine Propagandaschau missbraucht. Die Strategie für Großveranstaltungen im Sport will das BMI „im Laufe des Jahres 2019“ vorlegen.

100 Jahre nach den Sommerspielen unter der Nazidiktatur wieder die olympische Familie in der deutschen Hauptstadt zu versammeln – diese Idee ist für einige unvorstellbar. Andere hingegen sehen darin eine große Chance. „Ich denke, wir können mit dem Rückblick ein Zeichen setzen, wohin sich Deutschland entwickelt hat – zu einem demokratischen, friedvollen und weltoffenen Land“, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin. Und Brandenburgs LSB-Vorstandsvorsitzender Andreas Gerlach sieht in einer erneuten Bewerbung Berlins eine „schöne Vision“ und setzt dabei auf die Einbindung seines Landes.

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke schaltete sich in die Debatte ein. Gegenüber dieser Zeitung äußerte er: „Olympische Spiele in der Region Berlin-Brandenburg würden beiden Ländern sicherlich einen starken Impuls geben und auch helfen, die Infrastruktur weiter auszubauen. Und natürlich wäre es für das Sportland Brandenburg beste Werbung. Woidke gab aber auch zu bedenken: „Die Olympiavorschläge der letzten Jahre haben weltweit immer wieder gezeigt, dass das auch auf erhebliche Kritik stößt. Eine Bewerbung sollte es deshalb nur geben, wenn die Bürger mitmachen und Brandenburg einbezogen wird, denn es wäre davon ja ebenfalls stark betroffen.“

Angesichts des hohen Schuldenstandes der Hauptstadt von 57 Milliarden Euro Ende 2018 dürften die Finanzen bei einem neuen Olympia-Vorhaben wieder eine große Rolle spielen. Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger zweifelt nicht daran, dass die Hauptstadt Olympische Spiele austragen kann. „Man muss aber auch sehen, wie das beim letzten Mal gelaufen ist“, sagte der Politiker am Freitag.

Für eine erfolgreiche Bewerbung müssten Investitionen abgewogen und das Vorhaben als Projekt der ganzen Stadt betrachtet werden. Vor allem die Zusammenarbeit mit Brandenburg wäre in diesem Fall eine Option.