Lehrermangel an der Oberschule

MOZ

Beeskow (Jörg Kühl) Die Leitung der Albert-Schweitzer-Oberschule kämpft gegen Unterrichtsausfall. Der hohe Krankenstand und seit längerem unbesetzte Lehrerstellen sorgen dafür, dass Unterrichtsstunden entfallen. Am Mittwoch werden die Probleme auf der Schulkonferenz erörtert.

Durch Umschichtung von Unterrichtsstunden versuchen Schulleiter Frank Boywitt und seine Stellvertreterin Astrid Kollwitz, die Lerninhalte der Klassenstufen 9 und 10 abzusichern. „Die Schüler dieser Jahrgänge müssen auf ihre Prüfungen vorbereitet werden.“ Das bedeutet, dass in den Jahrgängen 7 und 8 Abstriche gemacht werden müssen. Dies betrifft beispielsweise den Projektunterricht, der bis auf weiteres wegfällt. Die einzige wöchentliche Physikstunde wird bis auf Weiteres nur noch 14-tägig erteilt. Statt vier Stunden Mathematikunterricht gibt es in den „unteren“ Jahrgängen nur noch 2,5 Stunden pro Woche.

Neben der Sicherung der Abschlüsse der Neunt- und Zehntklässler hat das Notkonzept zum Ziel, dass die Siebt- und Achtklässler „bewertungsfähig“ bleiben, so heißt es im Fachjargon.

All das ist für die Pädagogen um Frank Boywitt ein unhaltbarer Zustand, hervorgerufen durch den hohen Krankenstand (darunter auch Fälle von Langzeiterkrankungen) und seit längerer Zeit unbesetzten Stellen. Die Schulleitung hat nun in einem Schreiben die Eltern über die „Veränderungen im Schulablauf“ informiert. Demnach sind die personellen Engpässe vor allem in Mathe und Physik zu verzeichnen. Wochenweise habe nur einer von sechs Physiklehrern zur Verfügung gestanden, aktuell sind zwei einsatzbereit. Der Krankenstand habe wochenweise bis zu 50 Prozent betragen. In diesen Tagen kehre der ein oder andere Kollege zur Arbeit zurück, die Personalsituation bleibe aber prekär.

Die Schulleitung hat das zuständige Staatliche Schulamt in Frankfurt (Oder) laut Boywitt „mehrmals und rechtzeitig“ über den Notstand informiert. Die Probleme seien dem Schulamt seit langem bekannt. „Einen Ersatz für die Ausfälle haben wir bis zum heutigen Zeitpunkt nicht erhalten“, so der Schulleiter.

Das Bildungsministerium als Aufsichtsbehörde des Staatlichen Schulamts bestätigt, zeitnah informiert worden zu sein. „Das Schulamt bemühte sich engagiert, Lehrkräfte für Mathematik und Physik für die Oberschule einzustellen und prüfte die Situation an den umliegenden Schulen“, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit. Zum damaligen Zeitpunkt seien keine Vertretungs-Lehrkräfte für Mathematik und Physik verfügbar gewesen.

Das Rouanet-Gymnasium, das 2017 und in einigen Vorjahren mit Lehrkräften stundenweise ausgeholfen hat, kann aktuell nicht einspringen: „Wir haben selbst krankheitsbedingte Personalengpässe“, berichtet Schulleiter Jürgen Teichert. Deshalb musste das Gymnasium in diesem Winter erstmals seit vielen Jahren am Samstag unterrichten.

„So geht es nicht weiter“, konstatiert die Elternsprecherin der Albert-Schweitzer-Oberschule, Claudia Fischbach. Dass zu wenig Lehrer zur Verfügung stehen sei nicht neu und dürfe sich nicht zum Dauerzustand entwickeln. Kristina Steyer, Elternsprecherin in einer der von Stundenkürzung betroffenen Klassen, ergänzt, die Eltern seien in Sorge, dass der nun eingekürzte Schulstoff hinten runter fällt, oder zu einem späteren Zeitpunkt geballt und im Schnelldurchlauf vermittelt werde. Die Elternvertreter hoffen, dass diese Themen auf der anstehenden Schul-Konferenz am Mittwoch zufriedenstellend erörtert werden.