Die Idee ist nicht mehr als ein absurder Scherz

Berlin (MOZ) War es ein Karnevals-Gag oder ein verfrühter April-Scherz am 1. März?

Es fällt schwer, sich mit der Idee von Olympia 2036 in Berlin überhaupt ernsthaft auseinanderzusetzen. Weder das olympische System noch die deutsche Hauptstadt sind in einer Verfassung, die ein solches Event an der Spree wünschenswert macht.

Das IOC mit Thomas Bach an der Spitze ist den Beweis schuldig geblieben, dass die Spiele wie versprochen umweltverträglicher und weniger kostspielig werden. Der Anti-Doping-Kampf ist eine Farce. Bach war Gegner eines Gesetzes gegen Doping in Deutschland. Diesem Mann, der zudem gern die Nähe von Diktatoren und Autokraten sucht, sollte Berlin keinen roten Teppich ausrollen.

Absurd mutet die Idee auch mit Blick auf die Situation in der Stadt an. In städtebaulichen Dimensionen gedacht, ist 2036 quasi morgen. Erst recht, wenn man das Arbeitstempo der Berliner Verwaltung zum Maßstab nimmt. Die Stadt hat derzeit alle Hände voll zu tun, Missstände zu beseitigen. Wer daran scheitert, vernünftige Radwege zu bauen, für den sind Olympische Spiele ein paar Nummern zu groß. Seit gut einem Jahr ist die Stadt nicht in der Lage, dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC bei der Suche nach einem neuen Stadion entscheidend zu helfen. Wie soll es dann mit Sportstätten-Planung für Olympia klappen?

Bleibt noch der Termin 2036, also genau 100 Jahre nach den Spielen in Nazi-Deutschland. Sinn ergibt das nicht. Sicherlich würden Berlin und die Bundesrepublik als Ausrichter einen guten Spagat zwischen Erinnerung und Aufbruch hinbekommen. Aber die Veranstaltung wäre völlig überladen mit komplizierten historischen Verweisen. Diese Last tut weder Berlin gut, noch Olympia.