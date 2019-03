Handwerk poliert eigenes Image

Brauch der Uckermark: Drei Handwerker entzünden zwölf Kerzen für die feierliche Gesellenfreisprechung in der Aula der Grabow-Schule in Prenzlau. Sie bedeuten symbolisch jedes Jahr zwölf Monate Wärme und Geborgenheit in der großen Familie des Handwerks. © Foto: Oliver Schwers