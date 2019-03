Bürgerproteste gegen die Brückensperrung

Michael Dietrich

Schöneberg (MOZ) Die gesperrte Brücke in Stützkow bestimmte am Donnerstag die Diskussion in der Sitzung der Gemeindevertretung von Schöneberg. Viele Einwohner waren gekommen und machten ihren Ärger über die Sperrung der Brücke durch Amtsdirektor Detlef Krause Luft. Sie warfen Krause vor, die Brücke unrechtmäßig und eigenmächtig gesperrt zu haben und forderten mehrfach, die Brücke wieder für Fußgänger und Radfahrer zu öffnen.

Bürgermeister Wilfried Schramm äußerte sein Verständnis für die Forderung, warf dem Amtsdirektor vor, dass der die Gemeinde in keiner Weise über die Sperrung und das Gutachten, das dafür den Ausschlag gegeben haben soll, informiert habe.

Über das Gutachten wurde heftig gestritten. Gemeindevertreter und Einwohner, die sich das Gutachten des Neubrandenburger Ingenieurbüros Plamen Kirov inzwischen über den Nationalpark besorgt hatten, zitierten daraus, dass die Brücke zurzeit als standsicher eingeschätzt wird, die Behebung von Mängeln mittelfristig erfolgen solle und dass lediglich empfohlen wurde, die Brücke sofort für Kraftfahrzeuge zu sperren. Der Ingenieur hatte den Brückenzustand mit der Note 2,5 bewertet und keine komplette Sperrung für Fußgänger oder Radfahrer gefordert oder empfohlen.

Amtsdirektor Detlef Krause erklärte hingegen, dass es kein Gutachten gebe, dass die Brücke für Fußgänger und Radfahrer als ausreichend sicher einstufe. Er zitierte aus dem Gutachten, dass die Brücke im Schadensfall ohne vorherige Ankündigung ihre Tragfähigkeit verlieren könne und dass derzeit keine gesicherten Aussagen getroffen werden können, ob die Brücke sicher ist, das könnten nur genauere Untersuchungen unter der Brücke ergeben. Die Widersprüche zu den anderen Aussagen aus dem Gutachten blieben unbeantwortet.

Den Zustand und die notwendige Sperrung lastete Krause der Gemeinde an, die nach seinen Worten ausreichend Geld habe, um die Untersuchung und die Abstellung der Mängel zu bezahlen. Die Gemeindevertreter protestierten lautstark dagegen. Dieses Geld spare die Gemeinde seit vielen Jahren für den Straßenbau in Schöneberg an und wolle es nicht für die Untersuchung ausgeben, erklärte Doris Stöckmann und Bürgermeister Schramm erinnerte daran, dass man das Amt seinerzeit aufgefordert hatte, nach Möglichkeiten einer Förderung oder Unterstützung durch Nationalpark, Wasser- und Schifffahrtsamt oder dergleichen zu forschen.

Auf die Forderung nach der sofortigen Öffnung der Brücke reagierte der Amtsdirektor mit der Frage, ob die, die das fordern, dann auch die Haftung im Schadensfall übernehmen. Er hatte seinerseits den Abriss und Neubau der Brücke ins Spiel gebracht. Die Gemeindevertreter weigerten sich, jetzt irgendetwas zu beschließen. Im Eingemeindungsvertrag mit Schwedt steht übrigens die Sanierung der Brücke mit an vorderster Stelle. Damit bleibt die Brücke vorerst weiter gesperrt.