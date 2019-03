Staatsorchester spielt Tor-Fanfare „F–H–C“

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn die Drittliga-Handballerinnen des Frankfurter HC ein Tor in der Brandenburg-Halle erzielen, wird künftig neben dem Jubel der Fans auch das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt ertönen. Nach jedem Treffer der Heim-Sieben wird als Tor-Fanfare die Tonfolge F–H–C eingespielt. Die eingängige Melodie wurde in dieser Woche im Rahmen von Filmmusikaufnahmen vom Staatsorchester in der Konzerthalle aufgezeichnet.

„Mir war beim Fußballgucken im Fernsehen die markante Schiffshupe bei Werder Bremen aufgefallen, die bei Heim-Toren eingespielt wird. Da dachte ich, wieso haben wir eigentlich keine Tor-Fanfare, schließlich fallen bei uns immer mindestens 20 bis 25 Heimtore pro Spiel“, erinnert sich Werner Seibt, Vizepräsident des FHC. In lockerer Runde erzählte er Thomas Schmidt, Kontrabassist im Staatsorchester, von seiner Idee. Dieser war sofort Feuer und Flamme. „Das könnte doch unser Orchester einspielen. Und anbieten würde sich da natürlich die passende Tonfolge F–H–C“, berichtet Schmidt.

Werner Seibt begeisterte auch seine Vorstandskollegen von der Idee. „Das ist eine schöne Sache – zum einen für die Stimmung in der Halle und zum anderen gut fürs Marketing für beide Seiten“, sagt FHC-Präsident Wolfgang Pohl. Auch beim Staatsorchester freut man sich über die Zusammenarbeit. Intendant Roland Ott dankte den Musikern für ihre Mitarbeit. „Das ist ein historischer Moment. Zum ersten Mal spielt das Orchester eine Tor-Jubel-Fanfare ein. Eine große Ehre für uns“, sagte Ott direkt vor der Aufzeichnung zu den Musikern. Geleitet wurde die Aufnahme von Dirigent Bernd Ruf.

Zum Heimspiel am Sonntag um 16.30 Uhr gegen den MTV Altlandsberg wird die Fanfare voraussichtlich noch nicht zu hören sein, da sie im Tonstudio noch gemischt werden muss. Anschließend sollen die Trommler aus dem Fanblock mit in das F–H–C eingebunden werden und so gemeinsam für Stimmung auf den Rängen sorgen.