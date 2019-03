Damen-Hallenkick für einen guten Zweck

Carola Voigt

Prenzlau (MOZ) Die Fußballerinnen der SpG Tantow/Krackow haben das Hallenturnier von Rot-Weiß Prenzlau ungeschlagen vor dem VfB Gramzow gewonnen.

Während des Turniers, das in Zusammenarbeit mit dem Verein „Uckermark gegen Leukämie“ ausgetragen wurde, gab es in der Uckerseehalle der Kreisstadt auch die Möglichkeit, an einer Typisierungsaktion teilzunehmen, um geeignete Spender zu finden. 57 Personen nutzten diese Gelegenheit: Mit „Mund auf – Stäbchen rein – Spender sein“ ließen sie sich als potenzieller Lebensretter registrieren. Personen zwischen 17 und 55 Jahren kommen als Stammzellenspender infrage.

Am Turnier beteiligten sich sieben Mannschaften, eine hatte kurzfristig abgesagt – deshalb wurde nicht in Gruppen, sondern im Modus „jeder gegen jeden“ über jeweils zwölf Minuten gespielt. Gegen die spielstarke Gemeinschaft aus Tantow/Krackow (16 Punkte) war kaum ein Kraut gewachsen. Nur die später drittplatzierte SG Mildenberg knöpfte ihr beim 1:1 zwei Punkte ab.

Platz 2 erreichten die Damen des VfB Gramzow, die nur einen Zähler weniger hatten, weil sie durch die 1:3-Niederlage gegen die SpG drei Punkte einbüßten, sonst aber alle Begegnungen gewannen. Den Bronzeplatz besetzte die SG Mildenberg (9).

Beste Torschützin mit sieben Treffern war Peggy Kalina vom VfB Gramzow. Die Wahl zur besten Torhüterin gewann Cornelia Schinkel von der SG Friedland/Brunn und als beste Spielerin des Turniers bekam Marie Thürnagel von Fortuna Schmölln die meisten Stimmen.

1. SpG Tantow/Krackow 6 16: 2 16

2. VfB Gramzow6 19: 4 15

3. SG MIldenberg 6 6: 7 9

4. Fortuna Schmölln 6 7: 8 8

5. Rot-Weiß Prenzlau6 5:15 7

6. SG Friedland/Brunn 6 2: 8 2

7. FC Einheit Strasburg 6 5:16 1