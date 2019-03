Präsentes Vereinsleben

Reimund Krüger

Schwedt Schwedts Automodellsportler haben ihre Präsenz bei Wettkämpfen und öffentlichen Veranstaltungen für jedermann auch im Vorjahr ausgebaut. Für 2019 gibt es neue Ziele, für das Jahr darauf wurde bereits jetzt ein Lauf zur Deutschen Meisterschaft nach Schwedt vergeben. sprach für die MOZ mit dem Vereinsvorsitzenden Hans-Joachim Bliefert.

Herr Bliefert, wie war 2018 rückblickend für den MCS?

Wir können wieder auf ein gutes Jahr zurückblicken. Unsere Mitglieder waren zwar bei den großen sportlichen Höhepunkten, wie beispielsweise der Deutschen Meisterschaft oder bei internationalen Wettbewerben, nicht so oft ganz vorn dabei. Wir haben aber als Verein insgesamt nach meiner Auffassung eine tolle Arbeit abgeliefert. Unser Vereinsgelände, die RC Arena, ist mittlerweile in solch tollem Zustand, dass wir national und international mitspielen können. Ob sanitär- oder versorgungstechnisch – mit Unterstützung der Stadtverwaltung und einiger Firmen aus der Region sowie natürlich der Mitglieder sind wir auf einem Stand, den nicht viele Clubs aufweisen können.

Automodell-Rennsport findet ja mehr in den Sommermonaten statt. Wie überbrücken Ihre Mitglieder die trübe Jahreszeit?

Da gibt es für unsere Rennsportler trotzdem keine Langeweile. Wie in jeder technischen Sportart wird auch der Modellsport ständig weiterentwickelt. Hersteller verschiedenster Modelle überraschen jedes Jahr mit neuen Ideen und Systemen. Diese gilt es, in den Wintermonaten umzusetzen, um dann ab Frühjahr aktuell mit dabei zu sein. Dafür werden zum Beispiel gemeinsame Werkstattabende organisiert.

Außerdem sind unsere Mitglieder immer für Überraschungen gut und gehen auch mal in anderen Disziplinen fremd. So gibt es seit 2018 eine Vereinsmeisterschaft im Bowling, die jeweils in zwei Runden – diesmal im Fe-­bruar und im November – ausgetragen wird. Ein echter Spaß!

Die MOZ-Lokalausgabe hat bereits über die Arbeitsgemeinschaft Modellbau berichtet. Was tut sich da? Wie ist es um den Nachwuchs bestellt?

Diese Idee für eine Arbeitsgemeinschaft hat sich tatsächlich zu einer festen Größe des Technikstützpunktes an der Schwedter Talsand-Gesamtschule eta-­bliert. Seit 2017 bieten wir hier unter Leitung unseres Vereins-­mitglieds Jürgen Eichstädt Schülerinnen und Schülern an, sich mit unserem technisch anspruchsvollen Hobby zu beschäftigen. Die dabei gebauten, renntauglichen Fahrzeuge steuern die Kinder dann selbst auf Veranstaltungen in der RC Arena.

Immerhin sind über diesen Weg bereits vier Schüler Mitglied bei uns geworden. Insgesamt hat Nachwuchsförderung in unserem Verein höchste Priorität: Ob Family Day, Messe Inkontakt, das Schwedter Agenda-Diplom und der Oder-Center-Beginner-Cup, kommunale Veranstaltungen oder von uns organisierte offizielle Rennveranstaltungen – immer bieten wir Extras für Kinder und Jugendliche an.

Es führt hier sicher zu weit, wenn ich alle Aktivitäten unserer Vereinsmitglieder benennen und erläutern würde. Die Leser können sich gern auf unserer Webseite www.modellclub-schwedt.com umsehen. Unter „Aktuelles“ oder „Vereinsaktivitäten“ findet jeder unseren Terminkalender und weitere Informationen dazu.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Aktivitäten für die Nachwuchsarbeit im Programm. Sportlich sind drei großartige Rennveranstaltungen in unserer RC Arena im Schwedter Ortsteil Blumenhagen im Kalender. Da möchte ich zuerst das schon traditionell zu nennende 4-Tage-Event um den Vatertag herum nennen – diesmal findet es mit internationaler Beteiligung vom 30. Mai bis zum 2. Juni statt.

Was gibt es zu den Stichworten Oder-Pomerania-Cup und Ostdeutsche Meisterschaften zu sagen, die in den Vorjahren immer auch beim MC Schwedt wichtige Stationen hatten?

Im Kampf um die Ostdeutsche Meisterschaft in den Klassen OR8, ORE8 und ORT richten wir diesmal den vierten und letzten Lauf, damit also das Finale aus. Termine dafür sind der 22. und 23. Juni. Ebenfalls die finalen Rennen wird es um die Wanderpokale des internationalen Oder-Pomerania-Cups mit deutschen und polnischen Automodellsportlern geben – hierfür kann man sich den 12. und 13. Oktober vormerken.

Ergänzen möchte ich unbedingt, dass wir auf allen diesen Rennen immer einen gesonderten Wettbewerb und Training für vereinslose Kinder ausschreiben, das sogenannte „Kids Race“. Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, mit ihren Kindern und Enkeln dieses Angebot zu nutzen. Vor versammelter Kulisse der Profis dabei zu sein, ist für die Kinder ein tolles Erlebnis!

Der Blick des MC Schwedt geht seit Kurzem sogar schon ins Jahr 2020.

Völlig richtig: Mit Stolz kann ich verkünden, dass das höchste Gremium des DMC, der Sport-bundtag, mit großer Mehrheit beschlossen hat, die Deutsche Meisterschaft 2020 in der Klasse OR8 (Verbrenner) an den MC Schwedt zu vergeben – eine große Anerkennung für unseren kleinen Verein. Nach 2011 und 2015 richten wir damit das dritte nationale Championat aus. Dafür sind natürlich ab sofort für unsere Rennstrecke und die Organisation alle Sinne geschärft.