Anspannung vorm Barnim-Derby

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Interessante Partien warten auf die vier Barnimer Vertreter der Fußball-Brandenburgliga. Auf das Derby Einheit Bernau gegen Union Klosterfelde wird sicher ein besonderes Auge geworfen, aber auch FSV Bernau gegen MSV Neuruppin und BSC Preussen gegen Preussen Eberswalde versprechen viel Spannung.

Eine besondere Spannung liegt über dem Barnim-Derby Einheit Bernau gegen Union Klosterfelde am Sonnabend, 15 Uhr. „Die Anspannung ist sehr hoch bei uns nach so einem Rückrundenstart. Die Enttäuschung war schon sehr groß“, gab Einheit-Trainer Nico Thomaschewski die derzeitige Stimmung der Bernauer wieder. Die 2:3-Niederlage zum Auftakt gegen Lübben war schon irgendwie ein Schock. Wie den die Mannschaft überwunden hat, wird man dann auf dem Platz sehen.

Ausfälle gegenüber der Vorwoche hat Thomaschewski nicht zu beklagen, kann also bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Ob er dann aber doch noch einen überraschenden Schachzug aus dem Ärmel schüttelt, das ließ er offen. „Union ist ein starker Gegner, der aus einer defensiven Anlage blitzschnell nach vorn spielt. Da die richtige Balance bei uns zu finden, sowohl gewohnt offensiv zu agieren, aber auch nicht die Abwehr zu vernachlässigen, das wird spielentscheidend sein“, sagte Thomaschewski.

Die Statistik im Aufeinander der beiden Barnimer Brandenburgligisten spricht ganz deutlich für die Bernauer. Der letzte Pflichtspielsieg von Union liegt mehr als drei Jahre zurück (3:2). Im Oktober 2015 trafen damals beide in der Landesliga aufeinander. Doppeltorschütze bei den Klosterfelder war damals Tobias Marz. Vieles wird auch diesmal wieder von ihm abhängen, mit acht Torvorlagen liegt er gleichauf mit Max Gerhard (Einheit Bernau) auf Platz zwei dieser Ligawertung. Daneben hat er auch elf Treffer erzielt, genauso viele wir sein Teamkollege Lukas Bianchini, beide liegen damit auf Platz vier der Torjägerliste. Ein Nachteil für die Klosterfelder. könnte der kleine Kunstrasenplatz am Bernauer Wasserturm sein, der doch weitaus weniger Platz zum schnellen Konterspiel bietet wie der heimische Rasen.

Dem Ortsrivalen Schützenhilfe geben kann der FSV Bernau am Sonnabend vor heimischer Kulisse gegen den MSV Neuruppin. „Natürlich wollen wir etwas mitnehmen aus dem Spiel, aber dabei denken wir wir nur an uns und nicht an andere Mannschaften“, stellte FSV-Coach Christian Städing klar. Auf Augenhöhe sieht er beide Teams. Gewinnt der FSV, liegt er nur noch drei Punkte hinter Meisterschaftskandidat MSV.

Doch ohne angestammte Innenverteidigung muss der FSV auskommen. Christian Amuri fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte und auch Damir Coric ist verhindert. „Natürlich ist das ärgerlich, aber nicht zu ändern. Aber ich denke, wir sind trotzdem gut besetzt“, sagte Städing. Doch auch beim MSV fehlen wichtige Spieler, Lukas Japs wird aufgrund seines Mittelfußbruches noch nicht auflaufen können und auch Marcus Lemke ist nach dem Gelb-Rot gesperrt.

Eine vermeintlich einfach Aufgabe wartet auf auf Preussen Eberswalde. Am Sonnabend fahren sie zum Tabellenletzten, BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow. Doch der Eberswalder Trainer Marcin Dymek warnte vor dem Spiel seine Männer, den Gegner nicht zu unterschätzen. Im Spiel der Vorwoche in Oranienburg unterlag der Aufsteiger nur knapp mit 0:1 und bot dabei eine durchaus couragierte Leistung.

Eigentlich könnte Dymek die selbe Elf auflaufen lassen, die auch im Barnim-Derby der Vorwoche gegen Klosterfelde auf dem Platz gestanden hat. Außer dem Langzeitverletzten Rico Liedtke sollten alle Mann an Bord sein, hofft man bei den Preussen. Ein kleines Fragezeichen gab es bei Einsatz von Hakan Demirel, der aufgrund einer Verletzung in der Vorwoche vorzeitig den Platz verlassen. Nach seiner Sperre wegen der fünften Gelben Karte wird auch Abwehrmann Grzegorz Rafal Pawlowski bei Preussen dabei sein können.