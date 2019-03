230 Faustkämpfer steigen in Ringe

Kerstin Bechly

Fürstenwalde (MOZ und Mathias John) Am Wochenende wird es für die Brandenburger Boxer ernst: In Schwedt beginnt Teil I der Landesmeisterschaften von den Schüler- bis Erwachsenenklassen. Vom BC 05 Fürstenwalde steigen als Erste die Brüder Joshua (Schüler) und Fabrice Böhmer (Kadetten) in den Ring.

„Wir werden mit 26 Sportlern an den Landesmeisterschaften teilnehmen, davon wird ungefähr die Hälfte das erste Mal bei diesem Wettkampf dabei sein“, berichtet Renee Freyer, Trainer beim Boxclub 05 Fürstenwalde. Die größte Gruppe aus dem Verein stellen die Schüler mit 16 Aktiven. Medaillen traut Freyer in diesem Altersbereich unter anderem Ilja Schmitko, Marcel Beck und Joshua Böhmer zu. Bei den Kadetten lassen die bisher gezeigten Leistungen von Fabrice Böhmer und Akhmed Akhmatov auf einen Podestplatz hoffen. Schwerer wird es für die Deutschen Kadetten-Meister 2018 Fenja Sturzenbecher, Kasper Szymiczek und Moussa Kassab, die zu den Junioren gewechselt sind. „Sie treffen hier nicht nur auf ältere, sondern deutlich erfahrenere Boxer“, erklärt Freyer, der vor allem Kassab große Chancen einräumt, genau wie dem älteren Timothey Böhme.

Für die Landesmeisterschaften liegen insgesamt Meldungen von 233 Sportlern, davon 34 weibliche, aus 24 Vereinen Brandenburgs vor. Das ist eine leicht rückläufige Tendenz gegenüber den Vorjahren, wie Detlef Jentsch, Sportwart des Amateur-Box-Verbandes Land Brandenburg konstatierte. „Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Zum einen sicherlich Verletzungen, aber zum anderen haben viele Sportler ihre aktive Laufbahn beendet“, so Jentsch. Rückläufig ist vor allem die Anzahl bei den Männern mit 18 weniger gemeldeten Sportlern gegenüber 2018. Leicht rückläufig ist die Zahl der Sportler in der Altersklasse Jugend (U.19) und in der weiblichen Jugend. Im Halbschwergewicht (81 kg) bei der Elite kommt beispielsweise nur ein Kampf zustande: Der Eisenhüttenstädter Mashal Marefat und der Potsdamer Frederik Franz tragen an diesem Wochenende gleich ihr Finale aus. In Schwedt sind in vier Altersklassen aufgrund der geringen Zahl an Boxern 12 Kämpfe gleich als Finale angesetzt.

Nicht nur wegen dieser Fakten finden am Wochenende planmäßig nur 39 Kämpfe statt. Die genaue Anzahl entscheidet sich auch erst, wenn die Sportler am Wettkampftag vom Arzt die Startfreigabe erhalten haben, die Startunterlagen in Ordnung sind und das abschließende Wiegen das korrekte Gewicht ergibt.

Teil 2 der Landestitelkämpfe wurde für den 9. und 10. März nach Hangelsberg vergeben. Die Begegnungen finden in der Müggelspreehalle jeweils ab 11 Uhr statt. Dann wird der Gastgeber BC 05 Fürstenwalde mehr als ein Dutzend Faustkämpfer in die Ringe schicken. „Die Ansetzungen erfolgen möglichst immer so, dass die meisten Boxer der Gastgeber zu Hause kämpfen können“, honoriert der BC-Trainer. Am Abend des ersten Wettkampftages ist zudem eine Profi-Boxveranstaltung angesetzt.

Wie am zweiten Wochenende stehen auch zum Abschluss am 16./17. März in Strausberg 40 Kämpfe auf dem Programm. Am Finalwochenende in der Ernst-Grube-Halle finden die Kämpfe am Sonnabend ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr statt. In den höheren Altersklassen qualifizieren sich die Sieger zugleich für die Deutschen Meisterschaften. Renee Freyer betont, dass die Fürstenwalder Boxer und Boxerinnen am Ende zu den erfolgreichsten Teams Brandenburgs zählen wollen.