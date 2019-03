Titelkämpfe in der EWE-Halle

Kerstin Bechly

Fürstenwalde (MOZ) Mit 192 Sportlern aus dem Landesverband Berlin-Brandenburg hat eine erfreulich große Zahl Aktiver für die 14. Landeseinzelmeisterschaften im Badminton der Altersklassen O 35-75 in Fürstenwalde gemeldet, darunter 17 Aktive der SG Gaselan. Die Wettbewerbe in der EWE-Sporthalle beginnen am Sonnabend und Sonntag jeweils um 9 Uhr.

Die drei Punktspielteams von Gaselan haben gerade ihre Saison abgeschlossen und sich jeweils den Klassenerhalt in der B-, D- und G-Klasse von Berlin-Brandenburg gesichert.