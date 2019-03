Brandenburger Überflieger in Kurstadthalle

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Der Countdown der Brandenburgliga-Handballer von Jahn Bad Freienwalde zum Topspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Brandenburg-West läuft. Um 18 Uhr steht am Samstag für die Jahn-Sieben von Trainer Misko Lazic das leichteste Spiel der gesamten Saison an, da gegen den haushohen Favoriten alles andere als eine klare Niederlage als Überraschung gilt. Pünktlich zum Topspiel haben die Jahn-Akteure ihre Durststrecke überwunden. Johann Schewtschuk geht derzeit in formidabler Verfassung voran und reißt die Mannschaft fömlich mit. Das dürfte auch nötig sein, soll ein annehmbares Resultat herausspringen.