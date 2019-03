Udo Plate

Letschin (MOZ) Noch bis zum 7. April finden die Heimspiele der Fußballer und Fußballerinnen von Grün-Weiß Letschin auf dem Sportplatz in der Letschiner Parkstraße statt. In den folgenden Wochen werden dann die Letschiner Heimspiele in Neuhardenberg ausgetragen. (up)