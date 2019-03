Udo Plate

Buckow (MOZ) Das brisante Nachbarschaftsderby zwischen Gastgeber und Concordia Buckow/Waldsieversdorf und der Elf von Grün-Weiß Rehfelde in Waldsieversdorf steht am 17. Spieltag der Landesklasse, Staffel Ost, im Fokus. Schließlich trifft der aktuelle Liga-Primus am Sonnabend um 15 Uhr daheim auf den amtierenden Kreispokal- und Supercup-Sieger Rehfelde. Die Gäste um Übungsleiter Helmut Fritz haben die beiden Trophäen nämlich just gegen die gastgebenden Buckower gewonnen. Und dieser Stachel dürfte bei Buckows Erfolgstrainer Dennis Schulz und seinen erfolgsverwöhnten Kickern dementsprechend tief sitzen.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Remis. Tobias Opitz hatte seinerzeit Buckow in Führung gebracht, die Maximilian Terzenbach mit seinem späten Tor in der 88. Minute egalisierte. Inzwischen zieht die Schulz-Truppe an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise, während Rehfelde im Rennen um die Vizemeisterschaft mitspielt. Die Leitung der Partie hat der Strausberger Schiri Anthony Röhle.