Frankfurter Linke will kostenfreien Nahverkehr für Kinder

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Elf Seiten umfasst das Kommunalwahlprogramm der Linken. Konkret wird es vor allem bei ureigenen linken Themen wie Sozial-, Familien- und Bildungspolitik. Im Katalog an Zielen stehen Begegnungsstätten für Jung und Alt in allen Stadtteilen und kostenloser Nahverkehr für Kinder.

Heute verabschieden mit der CDU und der Linken die beiden größten Fraktionen im Stadtparlament ihre Kandidatenlisten für die Wahlen am 26. Mai. Während die Christdemokraten zudem noch über Inhalte abstimmen, konzentriert sich die Linke ganz auf das Personelle. Die mitgliederstärkste Partei der Stadt hat ihr Wahlprogramm – das unter anderem in einer Bürgerwerkstatt erarbeitet wurde – bereits am 9. Februar beschlossen.

Die Linke betrachtet die kommende Stadtverordnetenversammlung als große Chance. Schließlich stellt man mit René Wilke den Oberbürgermeister. „Die Möglichkeiten linker Politik in unserer Kommune einen Gestaltungsspielraum zu geben, sind so gut wie nie zuvor“, sagt Jan Augustyniak, Vorsitzender des Kreisverbandes.

In mehreren Punkten unterstützt die Linke die politische Linie des OB; wie beim Schuldenabbau, der Aufwertung von Sozialwohnungen oder bei der Bekämpfung von Kinderarmut. Aber es finden sich auch viele eigene Akzente. Ein Beispiel: Statt Baugrundstücke zu verkaufen sollen Familien Flächen über Erbbaurechtsverträge zur Verfügung gestellt werden. Den Erbbauzins wollen die Linken einkommensabhängig gestalten. Damit bliebe städtisches Vermögen in kommunaler Hand, und zugleich ergebe sich ein finanzieller Anreiz für junge Familien, Eigenheime zu bauen.

Überhaupt hat sich die Linke vorgenommen, Frankfurt familien- und kinderfreundlicher zu gestalten, beispielsweise mit flexibleren Öffnungszeiten in den Kindertagesstätten. Auch sollen Kinder und Jugendliche umsonst mit Bus und Straßenbahnen fahren dürfen, kostenfrei in Kitas und Schulen mit Essen versorgt werden und die Museen der Stadt besuchen können, ohne Eintritt bezahlen zu müssen. Außerdem setzt sich die Linke für Schul-krankenschwestern und Sozialarbeiter an allen Schulen ein.

Großes Thema ist das Älter werden in Frankfurt; denn schon jetzt sei rund ein Viertel der Einwohner älter als 65 Jahre. Mit dem Ausbau von Angeboten für seniorengerechtes Wohnen, besseren Beteiligungsmöglichkeiten für Ältere und generationsübergreifenden Begegnungsstätten in allen Stadt- und Ortsteilen setzt der Kreisverband hier einen programmatischen Schwerpunkt.

Im Bereich Kultur befürwortet die Linke die Zusammenführung von Kulturstrukturen. Und spricht sich für den langfristigen Wiederaufbau eines eigenen Theaterensembles aus – 2000 schloss sich für das Kleist-Theater der letzte Vorhang.

Als wichtiges Ziel wird auch der Ausbau des Wirtschaftsstandortes Frankfurt benannt, was sich im Einzelnen jedoch vor allem auf Unterstützungsbekundungen beschränkt. Wie auch die SPD will es die Linke beim jetzigen Gewerbesteuerhebesatz belassen. Und eine städtische Initiative für Frankfurter Unternehmer anschieben, die nach einem Nachfolger suchen.

Das komplette Programm der Linken ist auf www.ffowahl19.dielinke-ffo.de einsehbar.