Rihanna auf indonesisch in Fürstenwalde

Stefanie Ender

Fürstenwalde (MOZ) Auf Bambus Rihanna spielen – elf indonesische Künstler zeigten am Freitag etwa 500 Schülern des Oberstufenzentrums Palmnicken, wie das geht. Sie reisten mit Vize-Botschafter Perry Prada an, um ihre Kultur vorzustellen. „Interessant, vor allem die indonesische Totenkultur. So etwas kennen wir hier in Deutschland nicht“, sagte Francisca Block während des Vortrags über indonesische Kultur. Vor allem Mythen und Aberglauben interessieren hier viele Schüler.

Höhepunkt der Veranstaltung waren elf Künstler des Angklung Orchestra Berlin, die Pop und Folklore auf die Bühne brachten. Lehrer, Schüler und Vize-Botschafter Perry Prada spielten begeistert mit. Sie alle bekamen ein Instrument, das sich Angklung nennt, in die Hand. Im Anschluss verkosteten die Teilnehmer Früchte des Landes. Darunter war die Durian, eine fünf Kilogramm schwere, stachelige und stinkende Frucht, die ihren vollen Geruch beim Auftrennen der Schale entfaltete. (end)