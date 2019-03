Milder Winter belebt den Arbeitsmarkt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Agentur für Arbeit sieht bisher keine Anzeichen dafür, dass es zur Abkühlung am Arbeitsmarkt kommt. „Ich rechne mit einer stabilen Frühjahrsbelebung“, sagte Torsten Hesse, Bereichsleiter Agenturen für Arbeit im Landkreis Oder-Spree, bei einem Pressegespräch.

Dass die Zahl der Arbeitslosen im Februar zurückgeht, ist eigentlich nicht üblich. Erst die milden Winter der vergangenen Jahre haben dazu geführt, dass der bis dahin voraussehbare Trend umgekehrt wurde. „Das milde Winterwetter spiegelt sich im Arbeitsmarkt wieder“, sagt Torsten Hesse, Bereichsleiter Agenturen für Arbeit im Landkreis Oder-Spree. Dass die Arbeitslosenquote im Landkreis Oder-Spree im Februar im Vergleich zum Januar um 0,1 Prozent auf nun 6,9 Prozent gesunken ist, sei saisonal nicht üblich. Etwas besser sieht es sogar im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit aus, zu der die Städter Eisenhüttenstadt und Beeskow und die umliegenden Ämter gehören. Dort liegt die Arbeitslosenquote bei 6,7 Prozent, 0,2 Prozent weniger als noch im Januar dieses Jahres.

Aus Sicht von Torsten Hesse spricht momentan nichts dafür, dass es eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt gibt. Vielmehr zeigt der Jahresvergleich, dass die Agentur deutlich mehr freie Stellen im Angebot hat als im Januar 2018. Es gebe keine Hinweise, dass sich dieser Trend nicht auch in der Zukunft fortschreiben lässt. Vor allem in den Gesundheits- und Sozialberufen, den Bauberufen und bei Helfern für Gastronomie sei Bedarf, so Hesse. Er nannte auch den technischen Bereich. „Ich rechne mit einer stabilen Frühjahrsbelebung“, so Hesse, da es eine hohe Einstellungsbereitschaft bei den unternehmen gebe.

Zehn bis 20 Prozent der angebotenen und freien Jobs seien auch für Quereinsteiger geeignet, erklärt Torsten Hesse. „Da sind keine weiteren Qualifikationen erforderlich.“ Allerdings verschweigt der Bereichsleiter auch nicht die Kehrseite des Booms an freien Stellen, die ohne Qualifikation besetzt werden können. „Leider ist ein Großteil der Jobs mit niedrigem Gehaltsniveau, kurz über dem Mindestlohn von 9,19 Euro pro Stunde.“

Besonders deutlich ist im Jahresvergleich die Zahl der Arbeitslosen in der Altersgruppe der über 50-Jährigen zurückgegangen, die knapp die Hälfte aller Arbeitslosen ausmacht. Torsten Hesse verschweigt allerdings nicht, dass da auch eine Rolle spielt, dass ein Großteil in Rente gegangen sind.

1350 Stellen sind im Landkreis Oder-Spree derzeit als vakant gemeldet, zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Davon gingen im Februar 322 neue Stellen ein, unter anderem aus den folgenden Bereichen: Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (92), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (63), Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus (51) sowie Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (37).