Erinnerungen waren ihr heilig

Janet Neiser

Für sie mag es eine Erlösung gewesen sein, für Neuzelle ist es ein herber Verlust. In dieser Woche ist Hildegard Schneider im Alter von 90 Jahren gestorben, in dem Ort, der ihr Leben prägte und in dem sie das Leben ganzer Generationen prägte, in dem Ort, der ohne sie wohl anders wäre. Wenn ein Name in Neuzelle bekannt war und ist, dann ihrer.

Hildegard Schneider: Für viele ehemalige Schüler war sie das ewige Fräulein, für etliche, die sie näher kannten, das „Hildchen“. Sie war trotz gesundheitlicher Einschränkungen, die sie zutiefst nervten, bis zuletzt aktiv. Noch im vergangenen Jubiläumsjahr war ihre Handschrift federführend bei der Broschüre „750.Jahre Neuzelle – Aus der Geschichte des Ortes“, die der Neuzeller Heimatkreis herausgegeben hat. Dass sie in den letzten Jahren nicht mehr mit ihrem geliebten Fahrrad durch Neuzelle sausen konnte und in der Amtsverwaltung nicht mehr Dauergast mit ihren Anliegen und Kritikpunkten war, das nagte etwas an ihr. Mobilität war ihr wichtig, genau wie ein kritischer Geist.

Damit hat Hildegard Schneider Neuzelle vorangebracht. Durch sie darf sich das Dorf seit 2003 offiziell Erholungsort nennen, durch sie gibt es den Heimatkreis, durch diesen wiederum die Bänke am Klosterteich, zahlreiche Beschilderungen, eine Kriegsgräber- und vor allem Geschichtspflege sowie etliche Publikationen. Es ließen sich Bücher füllen mit all den Aktionen und Ideen der Hildegard Schneider und des Heimatkreises. Dass sie ihre Anliegen oft auch sehr resolut hervorbrachte und mit Kritik nie sparte, das mochte vielleicht nicht jeder, aber das brachte ihr auch Respekt ein.

Geehrt werden wollte sie deshalb nie in großem Rahmen. Ein Dankeschön und ehrliches Interesse waren ihr mehr wert. Andere hätten sich gerühmt damit, dass sie das Bundesverdienstkreuz haben. Hildegard Schneider hingegen schien die Verleihung im Jahr 2004 fast schon unangenehm. Um von sich abzulenken, steckte sie den Kindern, die das Programm gestalteten, damals einen Umschlag zu: „für eine Rote-Brause-Party“.

Mal eben ein Schwätzchen halten, das war mit der gebürtigen Berlinerin übrigens schwierig, denn die hatte immer viel zu sagen. Zeit mussten Gäste da einplanen. Die war bei Hildegard Schneider aber immer gut angelegt. Denn die Lehrerin, von der die ehemaligen Schüler noch heute schwärmen, hatte viel zu erzählen – auch von ihren Reisen, nach Kuba beispielsweise. Erinnerungen, ob nun in Form einer Muschel vom Strand oder als Scherenschnitt von einer Schülerin – all das hegte und pflegte sie, all das war ihr heilig.(ja)