Kein Platz mehr für Słubicer Erstklässler

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) An den Grundschulen und Horten wird es eng. Sind Kinder nicht im Einzugsbereich einer Schule gemeldet, können sie im Gegensatz zu früher nicht mehr problemlos aufgenommen werden. Das empört Słubicer Eltern, die ihr Kind auf eine Schule in Frankfurt schicken möchten. Sie schrieben einen Brief an die Bürgermeister von Słubice und Frankfurt, in dem sie die Situation schilderten und um Zusicherung eines Schulplatzes baten.

Eine der Unterzeichnerinnen ist Magdalena Jankowska. Ihre Zwillingstöchter werden 2020 eingeschult. Jankowska und andere Eltern haben bereits im letzten Jahr mitbekommen, dass es nicht mehr genügend Plätze für Kinder aus Słubice gebe. Sie müssten sich in Frankfurt anmelden, um einen Platz sicher zu haben, lautete die Empfehlung an Familie Jankowski aus der Eurokita. „Mein Mann und ich sind Polizist, wir können uns nicht einfach im Ausland anmelden“, sagt Jankowska. „Gerne wird unsere Zusammenarbeit gelobt. Und nun sollen wir tricksen bei der Anmeldung?“ Vater Sławomir Łopata sagt: „Als Bürger der Doppelstadt möchte ich die Möglichkeit haben, mein Kind auf eine Frankfurter Schule zu schicken.“ Die Eurokita sei in Słubicedafür bekannt, dass Kinder später einen Schulplatz in Frankfurt bekämen. Darum habe er sein Kind dorthin geschickt, so Łopata. Laut Eltern war es usus, dass Słubicer Kinder nach der Eurokita auf die Lenné-Grundschule eingeschult wurden. In Grundschule, Eurokita und Schulverwaltungsamt wollte sich dazu niemand äußern.

Die Bürgermeister hätten sich bei einem Treffen am 15. Februar geeinigt, dass die betroffenen Kinder in einer Grundschule angemeldet und ein Antrag auf Einzelfallprüfung gestellt werde, teilt die Pressestelle der Stadt Frankfurt mit. Für das kommende Schuljahr ginge es um drei Kinder. Vor allem in den Horten seien die Kapazitäten erschöpft.

Auch im gemeinsamen Integrationsausschuss wurde das Thema angesprochen, berichtet der Słubicer Stadtrat Daniel Szurka. So soll für alle jetzigen Eurokita-Kinder aus Słubice möglichst ein Platz gefunden werden. Doch Kinder, die neu an der Eurokita aufgenommen werden, sollen keine Garantie mehr auf einen späteren Schulplatz bekommen. „So wie in der Eurokita 20 Plätze für Słubicer Kinder vorgesehen sind, sollten auch 20 Plätze in Frankfurts Grundschulen reserviert sein“, fordert Szurka.