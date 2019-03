Kultur mit Fingerspitzengefühl

Prosit auf den Ehrenamtler des Monats: Jutta Lieske (SPD-MdL) und Staatssekretär Martin Gorholt stoßen mit Frank Drusche und dessen Ehefrau Esther (v. l.) an. © Foto: Stephen Ruebsam/promo

Gabriele Rataj

Brandenburg seit 2007 als Ehrenamtler des Monats – im Februar ist es Frank Drusche (MOZ) Altlandsberg. Sie bauen einen Chor auf, bewahren altes Handwerk, machen in Heimatgeschichte oder engagieren sich für die Senioren. Solche Akteure würdigt die Staatskanzlei

„Kulturbotschafter mit Fingerspitzengefühl“ hat Martin Gorholt am Donnerstag den „Ehrenamtler des Monats“, Frank Drusche, genannt. Der Chef der Brandenburger Staatskanzlei zeichnete den in Altlandsberg im Un-Ruhestand lebenden Musikwissenschaftler mit der von Ministerpräsident Dietmar Woidke unterzeichneten Dank-Urkunde für beispielhaftes bürgerschaftliches Engagement aus.

Frank Drusche plane, organisiere und führe mit Unterstützung des Freundeskreises die Sommerkonzerte in der Stadtkirche durch, unterstütze überdies Stadtverwaltung und Schlossgut GmbH bei Veranstaltungen in der Schlosskirche und organisiere Kulturkonferenzen in der Stadt, hieß es zur Begründung.

Bei dem einen oder anderen Konzert sei er selbst dabei gewesen, berichtete Gorholt bei der Ehrung in der Schlosskirche von Besuchen in Altlandsberg. Dorthin zieht es seit 2015 nicht nur Kenner der weithin geschätzten Potsdamer Kammerakademie, die in einer kleinen feinen Abonnementsreihe mit ihren Virtuosen das kulturelle Angebot auf eine neue Stufe hob.

In den Sommermonaten ist es vor allem die Konzertreihe in der Stadtkirche – während deren Sanierung im Ausweichquartier Schlosskirche –, die jedes Jahr inzwischen um die 1000 Besucher in das kulturhistorisch interessante Städtchen lockt.

Er trage Kultur ins Land, fasste es SPD-Landtagsabgeordnete Jutta Lieske in einen Satz. Und Altlandsbergs Bürgermeister Arno Jaeschke ließ wissen, dass Frank Drusche die Stadt „kulturell nach vorn gebracht“ habe, dabei aber eher „still und leise“ unterwegs sei – außer an der Pauke im Berlin-Brandenburgischen Sinfonieorchester.

Dass dem Gewürdigten so viel Lob fast unangenehm war, ließ Drusche im Anschluss wissen. Er verteilte es lieber mit auf seine Frau, die alles von ihm Geschriebene durchsehe, korrigiere, ergänze, verbessere ... Auf die historisch höchst interessante Stadt „mit großer ehrenamtlicher Tradition“, in der das Ehepaar gelandet sei. Und auf das ganze Team der Sommerkonzert-Reihe. Die habe es ja bereits gegeben, stellte er klar.

Mit Drusches Wissen, Netzwerk, Ideen und den vielen hilfreichen Händen wurde sie zunehmend zu einem Anziehungspunkt über Altlandsberg hinaus, zu einer Adresse. Ausgaben, Einnahmen, Besucherzahlen hält Frank Drusche akribisch fest. Nur den Altersdurchschnitt könne er nicht genau beziffern, sagte er. Am Herzen liegt ihm aber ein Format zu finden, das auch Jüngere mehr anspricht.