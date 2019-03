219 neue offene Stellen in Frankfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (red) In Frankfurt ist die Arbeitslosigkeit im Februar leicht gestiegen – im Umland dagegen gesunken. Das meldet die Agentur für Arbeit. 700 Stellen warten in der Oderstadt darauf, besetzt zu werden.

2616 Menschen waren im vergangenen Monat in Frankfurt arbeitslos gemeldet. 34 mehr als im Januar und doch 140 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beläuft sich damit aktuell auf 8,8 Prozent. Im Februar 2018 lag sie bei 9,3 Prozent. 1848 Arbeitslose aus Frankfurt werden zurzeit vom Jobcenter betreut.

In den umliegenden Landkreisen sieht die Situation auf dem Arbeitsmarkt noch entspannter aus. Die Arbeitslosenquote ging in Ostbrandenburg von 6,9 auf 6,8 Prozent zurück. In Summe sind damit 15 463 Menschen zwischen Bad Freienwalde, Strausberg Seelow und Eisenhüttenstadt ohne Arbeit. 1543 weniger als vor genau einem Jahr.

Dass die Zahlen ostbrandenburgweit bereits im Februar wieder sinken, wertet Jochem Freyer, Vorsitzender Geschäftsführer der Arbeitsagentur, als gutes Zeichen. „Die Arbeitsmarktzahlen lassen keine konjunkturelle Abkühlung erkennen“, erklärt er. Zumal die regionalen Unternehmen eine Vielzahl freier Stellen melden. „Auch der Bestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht.“ Allein in Frankfurt sind gegenwärtig 700 Stellen unbesetzt; im Februar kamen 219 neue dazu, darunter vor allem Bürojobs in der Buchhaltung und Verwaltung, in den Bereichen Kultur und Gestaltung sowie Gesundheit und Soziales.

„Um sie zu besetzen, wird die Qualifizierung von Arbeitssuchenden immer wichtiger. Dafür nehmen wir auch in diesem Jahr wieder viel Geld in die Hand. Darüber hinaus bietet das neue Qualifizierungschancengesetz zusätzliche Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer“, berichtet Freyer. Insgesamt halte die Arbeitsagentur für Ostbrandenburg ein Budget für Qualifizierung in Höhe von 12,1 Millionen Euro vor.

Zugleich ruft der Chef der Arbeitsagentur Unternehmen dazu auf, selbst auszubilden – damit lasse sich der Fachkräftebedarf frühzeitig sichern. Bei der bundesweiten Woche der Ausbildung von 11. bis 15. März sollen Arbeitgeber bei Betriebsbesuchen und in Gesprächen dazu ermuntert werden, „auch jungen Menschen eine Chance zu geben, die es schwerer haben, eine Lehrstelle zu finden“. Jugendlichen, die im Sommer mit der Schule fertig werden, empfiehlt er, mit den Halbjahreszeugnissen einen Termin bei der Berufsberatung zu vereinbaren. „Mit einer Ausbildung verbessern sie ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt, auf eine höhere Entlohnung und berufliche Perspektiven.“ 1701 Jugendliche hätten sich laut Sprecherin Sonja Jenning seit Oktober im Arbeitsagenturbezirk als Leerstellenbewerber gemeldet. Demgegenüber meldeten die regionalen Betriebe 1650 Ausbildungsstellen. In Frankfurt liegt die Arbeitslosenquote unter Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren bei 11,5 Prozent und damit über der Gesamtquote.

Auch der Anteil an gemeldeten Langzeitarbeitslosen in Frankfurt ist mit 34 Prozent (insgesamt 888 Menschen) nach wie vor sehr hoch. Dabei könnten viele von ihnen von der hohen Nachfrage nach Arbeitskräften profitieren, meint Armin Müller, Bereichsleiter des Jobcenters. „Eine Brücke in den Arbeitsmarkt kann Zeitarbeit sein“, erklärt er und lädt zu einer Jobbörse am 13. März in das Berufsinformationszentrum ein. Sieben Unternehmen aus der Zeitarbeitsbranche aus Frankfurt und dem Umland beteiligen sich. „Jobsuchende können ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen und bei Interesse vor Ort überreichen.“(thg/red)