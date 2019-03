Von der Krippe zur Kita auf eigene Initiative

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit fantasievollen Kostümen, zahlreichen Spielen und viel Kuchen hat die Kita „Matroschka“ am Freitag ihren 30. Geburtstag gefeiert. „Auf den Tag genau, am 1. März 1989, wurde sie eröffnet“, erinnerte Leiterin Madlen Waldow in ihrer Ansprache. Die Kita, die sich seit 1992 in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes befindet, war damals noch eine Krippe für 90 Kinder und mit 18 Erziehern sowie 10 technischen Mitarbeitern.

„Übergeben wurde der Neubau schon am 1. Januar, da haben wir angefangen, zu putzen und einzurichten. Ich weiß noch, wie wir mit dem Fahrrad nach Süd gefahren sind, um Teppiche zu kaufen“, sagt Irene Deike. Sie hat die Krippe – eine von ehemals 13 Einrichtungen in Fürstenwalde – damals geleitet. Am 1. März eröffnete dann die erste Gruppe mit 18 Kindern; nach und nach kamen weitere dazu, ebenso Erzieher. Eine von ihnen war Manuela Skiba. Mit 22 Jahren hat sie in der Krippe angefangen; mittlerweile betreut sie den Nachwuchs der Kinder, um die sie sich als junge Frau kümmerte.

„Das ist doch das schönste Kompliment, wenn sie ihre eigenen Kinder her bringen“, sagt Manuela Skiba. Bis vor kurzem betreute sie auch die Sportgruppe für Drei- bis Sechsjährige, die zur Zeit ihrer Gründung einzigartig war in Fürstenwalde. Man habe Kindern und Eltern etwas besonderes bieten wollen, erzählt die Erzieherin. Immerhin habe das Kollegium in den Wirren der Wendejahre gemeinsam die Entscheidung getroffen, die Krippenkinder in der Einrichtung zu behalten und aus „Matroschka“ eine Kita zu machen. „Das bedeutete, dass wir uns alle in diese Richtung weiterschulen mussten“, so Irene Deike. „Alle sind dabei geblieben.“

Von Kita-Alltag und vergangenen Ausflügen zeugen Fotos, die am Freitag die Flure der Einrichtung schmücken. Weitere werden in Zukunft folgen. (amd)