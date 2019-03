Brückenneubau als Herausforderung

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Rießen (MOZ) Ein echtes Millionenprojekt muss der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue in den kommenden Monaten am Oder-Spree-Kanal bei Rießen stemmen. Da die dortige Brücke komplett erneuert wird, sind wichtige Wasserleitungen neu zu verlegen.

Die ersten Baufahrzeuge sind schon seit ein paar Tagen vor Ort. Auch Bäume wurden mit Genehmigung der Stiftung Stift Neuzelle, die dort Waldflächen besitzt, bereits gefällt, damit überhaupt die notwendige Baustelle eingerichtet werden konnte. Ort des Geschehens ist Rautenkranz, eine kleine Wohnanlage drei Kilometer nördlich von Rießen und Standort einer Brücke über den Oder-Spree-Kanal. Für das Bauwerk ist das Wasser- und Schifffahrtsamt zuständig und das hat vor etwa zwei Jahren angekündigt, dass die Brücke komplett abgerissen und neu gebaut wird. Vor allem für den Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue hat das Folgen. An dieser Kanalüberquerung hängen nämlich per Gestattungsvertrag drei große Wasserleitungen, zwei davon für Rohwasser, eine für Trinkwasser.

Das unaufbereitete Rohwasser wird aus etwa 100 Metern Tiefe durch Brunnen gefördert und zum Wasserwerk Pohlitz geleitet. Dort werden Eisen und Mangan entfernt und das so aufbereitete Trinkwasser fließt über eine extra Leitung nach Groß Lindow. So einfach mal die Brücke abreißen, geht also nicht, dann wäre der Wasserfluss für Wochen unterbrochen. Nun war der TAZV gefragt. Zwei Varianten wären möglich gewesen. „Wir hätten eine Behelfsbrücke bauen und die Leitungen vorübergehend daran befestigen können, ehe sie wieder an die neue Brücke kommen“, erklärt Heike Hermann, die Verbandsvorsteherin. Doch dafür hätte das Wasser- und Schifffahrtsamt das Brückenbauwerk breiter als geplant errichten müssen. Die Folge? Mehrkosten, die der TAZV zu bezahlen hätte. Und so entschied man sich für das aufwendige Verfahren der Untertunnelung des Oder-Spree-Kanals. Kostenpunkt: knapp 1,4.Millionen Euro, die der Verband aus der eigenen Tasche zahlen muss. „Dabei hätten die Leitungen noch mehrere Jahrzehnte gehalten“, schätzt Heike Herrmann. Das Geld hätte sie gern für andere Projekte eingesetzt.

Doch an der Maßnahme führt kein Weg vorbei. Deshalb kommen nun drei Bohrlöcher, der Fachmann sagt Düker, in den Boden – auf einer Länge von etwa 200 Metern. Durch diese Löcher werden zwei Rohre mit jeweils 50 Zentimetern Durchmesser und eine Leitung mit etwa 30 Zentimetern Durchmesser geschoben. Diese verlaufen rund sieben Meter unter der Kanalsohle, das ist so vorgeschrieben. Damit die Tunnel bei der Bohrung nicht gleich wieder zusammenfallen, werden sie zunächst mit Betonit verfüllt.

„Da wir uns in einem Trinkwasserschutzgebiet befinden, muss beim Betonit eine besondere Mischung verwendet werden“, weiß Heike Herrmann. Auch das schlägt sich in den Kosten nieder. Genau wie der Fakt, dass die Baufahrzeuge nicht über die Rautenkranzer Brücke, die vorrangig von der Forst, von Anglern und Anwohnern genutzt wird, fahren dürfen. „Wir haben keine Ausnahmegenehmigung erhalten“, erklärt die Verbandschefin. Sämtliche Baufahrzeuge müssen also einen riesigen Umweg fahren, das werden vor allem auch die Bewohner in Groß Lindow spüren.

Die Rohre, die bald unter den Kanal geschoben werden, müssen nämlich vorab zusammengeschweißt werden. Das passiert auf dem Gelände des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes nahe der Baustelle. „Damit die Rohre vorbereitet werden können, muss der Waldweg auf unserem Gelände befestigt werden“, sagt Heike Herrmann. Auch das geschehe aufgrund der Wasserschutzzone nur mit Natursteinschotter. „Wir verwenden kein normales Recyclingmaterial“, versichert sie. Die Materialien, die für die Befestigung des Weges auf einer Länge von etwa 700 Metern, benötigt werden, kommen per Lkw. Die nutzen aufgrund der nicht gegebenen Ausnahmegenehmigung für die Befahrung der Brücke, für die Anfahrt die Ernst-Thälmann-Straße in Groß Lindow. Schon in der kommenden Woche könnten die ersten Lastwagen anrollen, schätzt man beim TAZV. Erst wenn dieser all seine Arbeiten abgeschlossen hat, kann das Wasser- und Schifffahrtsamt loslegen.