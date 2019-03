Feuerwehr hofft auf neues Auto

Mara Kaemmel

Woltersdorf Für die Freiwillige Feuerwehr Woltersdorf war 2018 ein gutes Jahr. In ihrem Bericht vor dem Sozialausschuss am Montag erklärte Caroline Lange, die stellvertretende Wehrführerin: „Es gab keinen Sturm, kein Wasser, es war relativ ruhig.“

Die Feuerwehrleute rückten insgesamt 129-mal zu einem Einsatz aus – davon 15-mal, um einen Brand zu löschen, 8-mal halfen sie in Nachbargemeinden aus, darunter in Schöneiche und Rüdersdorf, 4-mal waren sie im Rahmen der Brandschutzeinheit des Landes Brandenburgs zu einem Großeinsatz unterwegs: bei den Bränden in Limsdorf bei Storkow, in der Lieberoser Heide und in Treuenbrietzen, wo im vergangenen August rund 400 Hektar Wald in Flammen standen und rund 300 Feuerwehrleute tagelang löschen mussten.

Auch wenn kein Feuer zu löschen ist, sind die Feuerwehrleute nicht untätig: So übernahmen sie beim Sommerfest, bei Kita-Festen und Sportveranstaltungen die Brandsicherheitswache und waren zu vielen technischen Hilfseinsätzen unterwegs.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren sich aktuell 59 sogenannte Einsatzkameraden, darunter neun Frauen, wie Caroline Lange berichtete. Die Alters- und Ehrenabteilung zählt 34 Männer und zehn Frauen. Bei der Jugendfeuerwehr machen 18 Jungen und zwei Mädchen mit.

In ihrem Bericht ging die stellvertretende Wehrführerin auch auf Neuanschaffungen für die Wehr im vergangenen Jahr ein. Dazu gehört für die Erste Hilfe ein First-Responder-Fahrzeug der Marke Ford Kuga sowie neue Schutzausrüstung. Für dieses Jahr ist der Kauf einer neuen Drehleiter mit Rettungskorb geplant. Gebraucht wird auch ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, kurz HFL, also ein neues Feuerwehrauto. Eine Arbeitsgruppe stellt gerade ein Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung und zur Kontrolle für die Gemeinde zusammen. „Vielleicht können wir 2020 eins kaufen“, hofft die Feuerwehrfrau

Gemeindevertreterin Monika Kilian (SPD) betonte in der anschließenden Diskussion die gute Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr. „Überall wird gejammert, aber wir haben genug Nachwuchs.“ An Feuerwehrleuten mangelt es dennoch, wie in vielen Gemeinden. Silke Schindler (WBF) wollte deshalb wissen: „Wie sind wir tagsüber aufgestellt?“

Caroline Lange erklärte, dass von den Kameraden einige im Schichtdienst arbeiten und daher auch mal am Tag zum Einsatz fahren können. „Das ist unser Glück.“ Drei Feuerwehrleute sind im Ort tätig und werden von ihren Arbeitgebern bei einem Notfall sofort freigestellt. Allerdings hat nur einer von ihnen den Lkw-Führerschein, um ein Feuerwehrfahrzeug zu fahren.

Auch dieses Problem gibt es nicht nur in Woltersdorf. Monika Kilian (SPD) wies deshalb auf einen neuen Beschluss des Kreistages hin: Der Landkreis Oder-Spree wird für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren pro Jahr 10 Lkw-Führerscheine finanzieren. „Die Anträge können ab sofort gestellt werden.“