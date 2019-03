Der Iceberg soll die Fans begeistern

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) „Auf dem Weg zum Millionär, ich glaub ich werde rich, ganz egal wer an mich glaubt, oder auch nicht“, rappt der junge Mann in die Kamera. Er trägt einen einfarbigen Jogginganzug und eine Baseballcap und steht in einem Studio mit gedimmten Licht. Der Beeskower heißt Young Flex und hat einen neuen Song auf Youtube und Plattformen wie Spotify und Deezer veröffentlicht. Das Lied mit dem Titel „Iceberg“ ist eine Zusammenarbeit mit dem Künstler Terence killt aus Frankfurt (Oder). Das dazugehörige Video spielt dort im Studio des Labels Industrial Hive.

„Das Lied handelt von dem, was war, und von dem, was noch kommen wird“, sagt der 22-Jährige. Wie in vielen seiner anderen Songs benutzt er dabei die automatische Tonhöhenkorrektur Autotune. Seine Lieder schreibe er selbst, immer wieder erzähle er dabei auch von seinen persönlichen Erfahrungen.

Der Beeskower macht seit 2012 Musik, die er bisher in seinem eigens dafür eingerichteten Studio zuhause aufnahm. Seit Dezember habe er aber die Möglichkeit, im Studio des Labels Industrial Hive die Musik einzuspielen.

Nachdem er zunächst mit Freunden zusammen rappte, nimmt er seit zwei Jahren seine Musik solo auf. Momentan konzentriert er sich ganz darauf, die Musik auf Online-Plattformen zu veröffentlichen. „Ich möchte erst noch mehr Reichweite haben, bevor ich an öffentliche Auftritte denke“, erzählt er.

Um Fans online zu gewinnen, bekommt er von seinem langjährigen Freund EGY MCB Unterstützung: „Wir kennen uns seit der ersten Klasse und sind wie Brüder“, sagt er. Um mehr Menschen online mit der Musik zu erreichen, haben beide vor Kurzem einen V-Log, einen Blog in Videoform auf Youtube gestartet.

Sein Hauptaugenmerk liege zwar auf der HipHop-Musik, aber: „Wenn ich Lust auf Popmusik habe, kann ich mir das auch vorstellen.“ Seine Songs tragen Titel wie „Lovesong“, „Uns zwei“, oder „Mitten in der Nacht“ und sind eine Mischung aus Rap und Gesang, den er mit der Tonhöhenkorrektur bearbeitet.

Die Rap-Szene in Beeskow sieht er als überschaubar an: „Ich kenne hier nicht wirklich viele Musiker, die sich mit Rap-Musik beschäftigen“, sagt er. Bis jetzt veröffentlicht er seine Titel nur online und unabhängig voneinander: „Eine EP zu produzieren ist gar nicht so einfach, weil man dann viele Songs sammeln muss und sie vorab nicht einzeln herausbringen kann“, so der Rapper.

Für die nächste Zeit nimmt er sich vor, mehr Menschen mit seiner Musik zu erreichen: „Ich schreibe gerade täglich Songs“, erzählt er.(lb)

Der Song Iceberg sowie der V-Log sind online auf Youtube bei Eingabe des Titels „Young Flex“ zu finden. Auf Instagram ist der Rapper unter @youngflexegy erreichbar.