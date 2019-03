Urlaub im Einklang mit der Natur

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Welt redet von Klimaerwärmung, Plastikmüll in Meeren und Feinstaubbelastung. Angermünde liegt zwischen zwei Großschutzgebieten und will in Sachen Nachhaltigkeit vorangehen. Der Tourismusverein hat einen Nachhaltigkeits-Check entwickelt.

Vor zwei Jahren hat der Tourismusverein begonnen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Tourismus auseinanderzusetzen. Touristische Dienstleister gingen auf Spurensuche. Sie haben in ihren Unternehmen nachgeforscht, was man umweltfreundlicher und nachhaltiger gestalten könnte und mit der Umsetzung begonnen. In den Mitgliederversammlungen und Workshops wurden die Maßnahmen vorgestellt. Jetzt soll eine nachhaltige Tourismusentwicklung tiefgreifender in Angriff genommen werden. Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen mascontour GmbH wurde ein Nachhaltigkeits-Check für Freizeitdienstleister, Ferienwohnungen, Hotels und Gastronomen entwickelt. Er wird zurzeit getestet. Die Tourist-Information arbeitet bereits nach der Checkliste und setzt diese um.

„In unserer Gesellschaft entwickelt sich seit einigen Jahren eine neue Konsumkultur, die geprägt ist von Menschen, die nachhaltig, gesund und genussvoll leben möchten. Das Thema Nachhaltigkeit gehört mittlerweile für viele zum Alltag: Sei es beim Einkauf von Lebensmitteln, Kleidung und Haushaltsgeräten oder auch bei der Wahl des Verkehrsmittels sowie beim Wohnen“, erklärt Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Tourismusvereins. „Öko, Bio und Fair Trade spielen heutzutage eine immer wichtigere Rolle bei Konsumentscheidungen, was sich zunehmend auch beim Reisen zeigt.“ Umfragen belegen, dass 54 Prozent der deutschen Verbraucher ihre Urlaubsreise gerne nachhaltig gestalten würden, jedoch fehlten häufig leicht zugängliche Informationen zum nachhaltigen Reisen und touristische Angebote. „Hier müssen wir ansetzten, um den Tourismus in der Stadt und den Ortsteilen zukunftsweisend und wettbewerbsfähig zu gestalten. Die aktuelle Erholungsortentwicklungskonzeption der Stadt hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt für die Zukunft konsequent auf eine nachhaltige Tourismusentwicklung.“

Der Nachhaltigkeits-Check dient den Beherbergungsunternehmen, Gastronomen und weiteren Dienstleistern als Handwerkszeug, sich selbst zu analysieren und zu bewerten. Die vier Säulen sind dabei Umweltfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Soziales und Management. Dabei geht es um Klimaschutz und Energiemanagement, Wasser- und Abwasser, Abfallmamagent und Erhalt der biologischen Vielfalt. Auch die An- und Abreise oder die Mobilität vor Ort können umweltfreundlich gestaltet werden. Zur Nachhaltigkeit gehören ebenso Qualifizierung, Servicequalität und Gästezufriedenheit, Soziales- und ökologisches Engagement und Barrierefreiheit, aber auch die Bewahrung des historischen Erbes und der regionalen Kultur, die Toleranz und das interkulturelle Verständnis.

„Im täglichen Arbeitsablauf werden oft schon einige nachhaltige Maßnahmen umgesetzt. Zum Beispiel die Beleuchtung mit Energiesparlampen. Regionale Produkte stehen auf dem Frühstücksbuffet oder es wird die klimafreundliche Anreise mit der Bahn empfohlen. Sich bei dem Check einiges davon bewusst werden zu lassen und den Weg der Nachhaltigkeit im Unternehmen auszubauen lohnt sich, weil es sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit, das Arbeitsklima und den Gästeservice im Unternehmen auswirkt“, sagt Johanna Henschel. „Wenn wir den Nachhaltigkeitsansatz in unseren Angeboten leben und ihn für das Marketing nutzen, sprechen wir unsere Gäste-Zielgruppen weitaus spezifischer an. Mehr, und vor allem zahlungskräftige Gäste sind für uns alle von Nutzen.“

Die Mitglieder und Partner des Tourismusvereins haben den Nachhaltigkeits-Check vor einigen Tagen erhalten. Gesucht werden Freizeitdienstleister, Ferienwohnungen, Hotels, die sich dem Thema nachhaltige Unternehmensführung stellen. Erstes Ziel ist es, den Check mit Unterstützung der Geschäftsstelle des Tourismusvereins nochmals auf seine Handhabbarkeit zu prüfen. Zum Jahresende wird in jeder Kategorie ein Unternehmen oder Dienstleister öffentlichkeitswirksam durch den Tourismusverein und den Bürgermeister ausgezeichnet, der dann verstärkt in das Marketing aufgenommen wird.