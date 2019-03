Feinsinnige und stürmische Songs zum Frauentag

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Vielerorts finden rund um den Frauentag Veranstaltungen statt, ob Tanzabende oder Kabarett. Der Schönower SV lädt am 9. März um 19.30 Uhr zur Party mit den „Stechäpfeln“ in den Fachwerksaal ein. Am gleichen Tag feiern die Pinnowerinnen um 19 Uhr im TGZ-Saal, die Landinerinnen um 15 Uhr bei der Feuerwehr und die Frauen der Gemeinde Schöneberg im Kulturhaus.

Einen schönen Abend können Frauen auch im Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle verbringen. Am 8. März um 19 Uhr tritt hier mit „Die Zunft“ die berühmteste Band aus dem Oderbruch auf. Sie genießt die Freiheit, ihre deutschsprachige Rockmusik bei jedem Konzert anders zu gestalten: neue Lieder, andere Versionen. Unter dem Dach der Zunft sind musikalische Gäste stets willkommen. So auch am 8. März um 19 Uhr in der Blumberger Mühle. Heike Matzer singt das weibliche Gegenüber zu Sänger und Liedmacher Steeds Stoermann, der sich gern im Leben verliert und dessen eigene, sperrig-feinsinnige Texte von der Band gerahmt werden. Dafür sorgen Andreas Kallies am Bass, Sebastian Blache am Schlagzeug und Thomas Sternberg an der E-Gitarre. Seit der Bandgründung vor mehr als fünfzehn Jahren finden im Programm auch eigenwillig ins Deutsche übersetzte Songs von Bob Dylan und Van Morrison ihren Platz. Neu hinzugekommen sind Lieder von Silly, Lift oder Gundermann. Diese ausgewählten Ostsongs bereichern nun die Konzerte von „Die Zunft“. Leise oder stürmisch, heiter, ironisch, leidenschaftlich – so entsteht ein musikalisches Bild, das an diesem Tag von der Frau bestimmt wird.

Das Restaurant bietet an diesem Abend ein passendes Menü. Von 16 bis 19 Uhr gibt es Feigenravioli in leichter Parmesansauce mit Kirschtomaten, Kokos-Curry-Hähnchen mit Reis und als Nachspeise ein Schokoladen-Himbeer-Tiramisu. Als Willkommensgeschenk bekommt jede Frau ein Glas Sekt. (red)

Konzertkarten im Vorverkauf für 13 Euro sowie an der Abendkasse für 15 Euro in der Blumberger Mühle und beim Tourismusverein Angermünde, Vorbestellung per E-Mail an thorsten.luetzow@nabu.de oder Tel: 03331 260423 (Mi–Sa)