Theater, Theater, der Vorhang geht auf...

Renate Meliss

Bernau Das kleinste Theater Brandenburgs ist in Börnicke zu finden – es ist das Feuerwehrhaustheater an Anger und Dorfteich. Damit hat Familie Koch eine Perle in dem kleinen Dorf aufgebaut und entwickelt, die inzwischen schon als Geheimtipp gilt.

Anlässlich der 100. Vorstellung, die am Sonntag um 16 Uhr mit dem Stück „Der gestiefelte Kater“ stattfindet, hatten Gabriele und Ekkehard Koch zu einem Aus- und Rückblick eingeladen. Das Theater lebt vom Engagement der Familie, dem Verein „Geschichtenreich“, zu dem auch Tochter Theresa gehört. Die Kommunikationsdesignerin ist für die PR-Arbeit und dem Gesamtkonzept von Anfang an zuständig. „Das Theaterprojekt hat mir schon von Beginn an gefallen. Es war mir immer eine Herzensangelegenheit“, sagt sie. In Börnicke aufgewachsen, hatte sie bei verfallenen Gebäuden schon immer Visionen. Was sagt die Vergangenheit, was ist hier einst geschehen?

„Eigentlich hat sie uns darauf gebracht, uns mit dem vor einigen Jahren noch verfallenen Gebäudeensemble der alten Feuerwehr zu beschäftigen“, so Gabriele Koch. Zum heutigen Theater gehört auch das daneben liegende „Geschichtenreich“-Café, in das Besucher vor und nach Vorstellungen eingeladen sind.

Das Theater selbst ist klein, schlicht mit getünchten Wänden, einem Kaminofen für den Winter, in rotem Samt Stühle und Vorhang, kleine Butzenfenster und viele Details, die zum Träumen einladen, wenn der „Theaterdirektor“ mit Frack und Zylinder mit einem Gong auf die kleine silberne Glocke die Besucher herein bittet. Die erwartungsvolle Stille, bevor sich der Vorhang hebt und Gabriele Koch in Gestalt vieler Personen gleichzeitig, die Zuschauer in Atem hält.

In Zusammenarbeit mit der Defa-Stiftung wird es künftig einmal im Monat am Samstagnachmittag einen Film geben. An lauen Sommerabenden sind auch ausgewählte Streifen für Erwachsene geplant. „Es ist uns aber auch ganz wichtig, politisch Position zu beziehen“, erklärt Ekkehard Koch. Gerade jetzt im Jahr der Wahlen und dem 30. Jahr des Mauerfalls planen die Macher des Vereins „Geschichtenreich“, sich mit der DDR-Geschichte zu beschäftigen. Hier sollen vor allem auch jüngere Leute angesprochen werden.