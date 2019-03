Spendensammler gehen wieder von Haus zu Haus

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Wenn Bernd Hoffmann am Wochenende in Germendorf aus dem Haus geht, um Spenden für die Volkssolidarität zu sammeln, ist er gut vorbereitet.

In seiner Jacke hat er nicht nur seinen Personalausweis, sondern auch die Legitimation der Volkssolidarität, die er auf Verlagen vorzeigen kann, wenn Menschen an der Haustür skeptisch sind und den 70-Jährigen nicht kennen. Außerdem hat Bernd Hoffmann eine nummerierte Liste dabei, in die er jeden Spender einträgt und wie viel dieser gespendet hat. Das ist wichtig, damit er der Geschäftsstelle der Volkssolidarität die Einnahmen genau nachweisen kann und nichts wegkommt. Außerdem hilft die nummerierte Liste dabei, Betrügern, die im Namen der Volkssolidarität Geld abgreifen wollen, das Leben schwer zu machen.

„Es gibt immer wieder Trittbrettfahrer, die so eine Aktion auszunutzen versuchen“, sagt der Geschäftsführer der Kreisvolksolidarität Oberhavel, Paul Redel. Doch mit der nummerierten Liste (von 3 051 bis 3 350) und dem Sammlerausweis, sieht sich die Volkssolidarität gut gerüstet für die diesjährige Sammelaktion in Oberhavel. Start war am Freitag. Bis am 2. Mai sind rund 170 Sammler im ganzen Landkreis unterwegs, so wie Bernd Hoffmann. Vergangenes Jahr wurden 25 600 Euro eingesammelt. Auf eine ähnliche Summe hofft die Organisation auch für 2019.

Damit kein Cent verloren geht, hat der 70-jährige Sammler aus Germendorf ein Federmäppchen mit Reißverschluss dabei und auch einen Kugelschreiben sowie einen Satz Spendenbescheinigungen, die er ab 10 Euro ausstellen darf. „Viele verlangen das gar nicht, aber ich frage immer“, sagt Bernd Hoffmann. Ganz oben auf der Liste, in die er die Spendensumme und die Namen einträgt, steht sein Name. „Ich gehe zuerst zu den Vielspendern“, sagt Hoffmann, „dann sehen die anderen, was diese gegeben haben.“ Das gesammelte Geld kommt zur Hälfte den 30 Ortsgruppen der Volkssolidarität zugute. „Ich bin aber auch unterwegs, um für die Volkssolidarität zu werben. Sie bietet Hilfe für jeden an.“