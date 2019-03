Keimzeit: „Das Schloss“

Juliane Keiner

Bad Belzig (MOZ) Mit zwölf neuen Songs stürmt die Band Keimzeit in die Ohren - und in die CD-Regale. Nach „Auf einem Esel ins All“ hat die Band um Sänger und Songschreiber Norbert Leisegang das neue Studioalbum „Das Schloss“ veröffentlicht. Produziert mit Moses Schneider im Mai 2018 in einem Studio auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof - an nur vier Tagen. Es ist das 12. reine Studiowerk der Band, die sich bereits im 37. Jahr ihres Bestehens befindet.

Songschreiber und Sänger Norbert Leisegang zu den Songs: „...einige spiegeln Erinnerungen an meine Kindheit wieder. Ich habe als kleines Kind viele Dinge sehr schnell zertrümmert. Wie lange hätte ich wohl gebraucht, ein Papierschloss zu vernichten?“ Dieses fiktive Schloss ist auf dem Cover zu sehen. „Wie war ich mit 13, 14 Jahren? Eher melancholisch“, erinnert sich Leisengang. Einige Lieder sind aufgrund autobiografischer Impulse entstanden, aber natürlich nicht alle, wie zum Beispiel „Der fliegende Teppich“. Ein Lied, bei dem der geneigte Hörer die Lauscher aufspannen sollte, geht es um ein Streigespräch zwischen Teppich und Boden, wer denn nun der Wichtigere von beiden sei. Am Ende fliegt der Teppich einfach davon. „Eine witzige Parabel über eingefahrene, scheinbar untrennbare Beziehungen, die plötzlich und unerwartet verfliegen können“, ist zu lesen.

Die Ideen für seine Songs kommen meist spontan. „Ich habe immer einen Notizblock zur Hand. Manchmal habe ich regelrechte Schreibschübe, manches Mal langere Zeit Leerlauf.“ Ist er bereit eine Idee seinen Bandkollegen vorzustellen, kann er die Resonanz derer spüren. Ganz ohne Worte geht das.

Beim ersten Hören, beim genauen Hinhören, besitzen die Lieder eine gewisse Sperrigkeit. Ein Mitträllern, wie bei altbekannten Songs, erscheint undenkbar. „Ich wundere mich immer, dass die Leute meine Songs mitsingen. Jeder Song besitzt eine gewisse Sperrigkeit“, so Norbert Leisegang. Schon vor der Veröffentlichung wurden Lieder in Konzerte integriert. Wer gespannt ist und die Band live erleben möchte, dem werden sich vielfältige Möglichkeiten bieten. Rund 60 Konzerte werden es in diesem Jahr sein. „Quer durch die Republik.“ Am 27. Juli dann auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig.

BRAWO verlost 4 CD´s „Das Schloss“ von Keimzeit. Wer am morgigen Montag, 4. März, um 16.00 Uhr die 03381/525 513 wählt, kann mit ein bisschen Glück gewinnen!