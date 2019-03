„Muss ich mich verändern?“

red

Bad Belzig Das Thema des beliebten Frühstückstreffens für Frauen lautet: „Will ich sein, wer ich bin-Veränderung ist möglich“. Anneke Pilgrim, studierte Politologin aus Berlin, wird den Vortrag halten und ihre Erfahrungen mitteilen.

Sie fragt sich in bestimmten Situationen des Öfteren: Warum reagiere ich immer wieder so? Warum habe ich schon wieder ja gesagt, obwohl ich nein meinte? Warum schreie ich meine Kinder an, obwohl ich mir vorgenommen habe, geduldig und freundlich zu sein? Was es für Alternativen gegen ein Hineinrutschen in alte Verhaltensmuster gibt und wie es gelingen kann, neue einzuüben, darüber soll es am Sonnabend, den 16. März, inhaltlich gehen. Das Frühstückstreffen startet in der Caféteria im TGZ Bad Belzig um 8.45 Uhr.

Karten für die Veranstaltung können ab sofort bis zum 14. März im Teeladen „TeeArt“, Straße der Einheit 20 in Bad Belzig erworben werden.