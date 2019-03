Mehrheit im Bildungsausschuss für Bürgerhaushalt

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Etwas Rückenwind hat am Donnerstagabend die Idee eines Kreis-Bürgerhaushaltes erhalten: Fünf Abgeordnete stimmten im Bildungsausschuss dafür, vier dagegen. Anders als im Sozialausschuss am Abend zuvor hatten dieses Mal auch die drei anwesenden CDU-Mitglieder für den Vorstoß der Linken votiert.

Bei dem Angebot geht es darum, dass nicht nur Abgeordnete oder die Verwaltung Vorschläge für Investitionen machen. Vielmehr kann sich jeder Ostprignitz-Ruppiner mit Ideen einbringen und am Ende mitentscheiden, welche davon am Ende umgesetzt werden. 50 000 Euro will die Linke für solche Vorschläge reservieren. Das war auch in einem Papier verankert worden, mit dem die Linke zusammen mit CDU und freien Wählergruppen unter einem neuen Landrat eine Kehrtwende in der Kreis-Politik avisieren wollten. Der Landrat blieb der alte und nun bröckeln die Reihen: Beim Sozialausschuss hatten beide CDU-Abgeordnete gegen den Bürgerhaushalt gestimmt (RA berichtete). Im Kreistag haben beide Fraktionen, zumal wenn sie nicht einheitlich abstimmen, nicht genug Sitze, um den Vorschlag durchzubringen. Immerhin hat Ex-Linksfraktionsmitglied Siegfried Wittkopf – von jenen Freien Wählern, die nicht dem damaligen Bündnis angehörten – am Donnerstag mit CDU und Linker gestimmt.

Nicht empfohlen hat der Bildungsausschuss, der auch für Kultur und Sport zuständig ist, den von der CDU vorgeschlagenen „Goldenen Plan Sport“. Er lehnt sich nicht nur dem Namen nach an ein bundesdeutsches Projekt zum Erhalt der Sportstätten-Landschaft an. Konkret sollen laut CDU-Abgeordnetem Erich Kuhne Kleinprojekte von Sportvereinen unbürokratisch gefördert werden.

Abgeordnete von SPD und Bündnis90/Grüne lehnen das ab, weil es bereits eine Sportförderrichtlinie gibt. Zudem wies unter anderem Wolfgang Freese (B90/Grüne) darauf hin, dass viele Sportstätten in Gemeinde- oder Stadthand lägen. Dort sei die Aufgabe des Erhalts der Sportstätten besser aufgehoben. „Die 100 000 Euro scheinen mir auch aus der Luft gegriffen zu sein“, sagte er. Er kritisierte überdies die im CDU-Papier angehängte Richtlinie zur Antragstellung. Das Antragsverfahren für Sportvereine sei Freese zufolge eher kompliziert als unbürokratisch. Kleinbeträge könnten auch über eine bestehende Förderrichtlinie beantragt werden.

Erich Kuhne widersprach: „Es geht darum, dass für Sportstätten direkt ohne Einflussnahme von Verwaltung Kleinbeträge beantragen können.“ Siegfried Wittkopf (BVB/FW) störte sich allerdings daran, dass der Plan noch für dieses Jahr gelten soll: „Er steht aber im Haushalt 2019 nicht drin.“

Am Ende gab es zu diesem Thema eine Pari-Pari-Situation: Vier Befürworter der CDU und Linker sahen sich vier Gegenstimmen und einer Erhaltung gegenüber. Das heißt nach demokratischer Mehrheitsarithmetik: keine Empfehlung für den Kreistag. Dieser wird am 11. April über den „Goldenen Plan“ und Bürgerhaushalt letztgültig zu entscheiden haben.